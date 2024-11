OnePlus 13 : Plus de 100 000 unités vendues en 30 minutes !

Le 31 octobre, OnePlus a dévoilé le OnePlus 13 en Chine, célébrant ainsi le dixième anniversaire de la marque avec un smartphone qui impressionne tant par ses performances que par son prix.

Lors d’une conférence de presse après le lancement, Li Jie, président de OnePlus Chine, a confirmé des résultats de vente exceptionnels dès la première demi-heure de mise en vente du OnePlus 13, avec plus de 100 000 unités écoulées en seulement 30 minutes, un record pour la marque.

Le modèle de base du OnePlus 13 (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) est proposé à 4 499 CNY (~ 580 euros), soit une augmentation par rapport au OnePlus 12 qui coûtait 4 299 CNY (~ 555 euros) pour la même configuration. Li Jie a expliqué cette hausse par la volonté de OnePlus de proposer des produits de qualité qui justifient une valeur ajoutée, surtout dans un contexte où les utilisateurs conservent leurs téléphones plus longtemps.

Selon lui, le prix plus élevé des flagships Android cette année reflète une stratégie de tarification raisonnée, axée sur la durabilité et la qualité, et non sur une recherche de profits excessifs.

Les raisons de la hausse des coûts de production du OnePlus 13

Li Jie a mis en avant plusieurs facteurs expliquant le coût de production élevé du OnePlus 13. Premièrement, la fabrication de la puce Snapdragon 8 Elite, dont le coût est plus élevé, ajoute à celui du produit final. Il souligne que cette puce, qui offre une performance remarquable, représente un investissement important pour OnePlus.

Ensuite, les prix de la mémoire et du stockage ont également atteint des sommets, ce qui augmente les frais généraux. « Cette pression est la même pour tout le monde », a-t-il précisé. Un détail intéressant : malgré ces augmentations de coûts, le nouvel iQOO 13, équipé de la même puce, n’a pas connu de hausse de prix.

Le lancement international en janvier 2025 ?

Le OnePlus 13 sera bientôt lancé à l’international, potentiellement en janvier 2025. On spécule également que le OnePlus 13 et le OnePlus 13R pourraient être les modèles phares de ce lancement mondial. En attendant, OnePlus prévoit de sortir le OnePlus Ace 3, équipé du Snapdragon 8 Gen 3, dès décembre en Chine, et le Ace 5 pourrait être rebrandé en tant que OnePlus 13R à l’international.

Avec ces nouvelles annonces et une stratégie de tarification repensée, OnePlus semble vouloir séduire un public à la recherche de qualité et de durabilité, même si cela implique une augmentation de prix.