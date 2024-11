Baidu World 2024 : Xiaodu AI Glasses, les lunettes connectées avec l’IA chinoise

Lors de la Baidu World Conference 2024, Baidu a fait parler d’elle en dévoilant ses lunettes Xiaodu AI Glasses, qu’elle présente comme les « premières lunettes AI au monde avec un modèle linguistique chinois natif ». Conçues par Xiaodu Technology, la branche hardware de Baidu, ces lunettes mettent en avant le modèle linguistique Ernie de Baidu et visent à apporter des capacités d’IA avancées sur le marché des technologies portables de langue chinoise.

Avec ces lunettes IA, Baidu cherche à défier la domination de concurrents tels que les Ray-Ban Stories de Meta.

Les lunettes Xiaodu AI Glasses sont légères (45 grammes) et sont dotées d’une caméra ultra-large de 16 mégapixels, équipée d’une stabilisation alimentée par l’IA pour une photographie et une vidéographie fluides en perspective à la première personne. Les lunettes comprennent également une configuration à 4 microphones pour une capture audio de haute qualité, ainsi que des haut-parleurs ouverts avec une technologie anti-fuite, offrant une expérience immersive et mains-libres à l’utilisateur.

Les lunettes sont dotées de 6 fonctions principales, notamment

Q&R en temps réel pour des réponses instantanées aux questions de l’utilisateur,

Reconnaissance des calories pour le suivi des aliments et des boissons,

Reconnaissance d’objets de type encyclopédique,

Traduction audiovisuelle,

Rappels intelligents,

Stabilisation anti-tremblements alimentée par l’IA pour les photos et les vidéos, afin d’améliorer la documentation et de capturer les expériences de manière transparente.

Avec une autonomie de 56 heures en veille, ces lunettes peuvent diffuser de l’audio en continu pendant plus de 5 heures. Elles sont également dotées de capacités de charge rapide, atteignant une charge complète en seulement 30 minutes, ce qui devrait les rendre pratiques pour une utilisation quotidienne.

Les lunettes Xiaodu AI Glasses fonctionnent avec le système d’IA DuerOS de Baidu et sont conçues pour s’intégrer harmonieusement à la suite d’applications de Baidu, telles que Baidu Maps et Baike (l’équivalent chinois de Wikipédia), améliorant ainsi la convivialité de l’écosystème de Baidu.

Prix et disponibilité

Baidu prévoit de commercialiser les lunettes Xiaodu AI au cours du premier semestre 2025 à un prix inférieur à 2 100 yuans (environ 290 dollars), ce qui les rend relativement abordables par rapport à des produits similaires sur le marché

La concurrence s’active aussi !

Apple explore également activement le marché des lunettes connectées. Son projet interne, dont le nom de code est « Atlas », vise à créer de véritables lunettes de réalité augmentée (AR) au design épuré. La vision d’Apple comprend des lunettes légères et élégantes qui s’appuieront dans un premier temps sur l’iPhone pour le traitement, l’objectif à long terme étant de développer des lunettes intelligentes entièrement autonomes. Toutefois, Apple est connu pour ses exigences élevées, ce qui pourrait retarder le projet Atlas de plusieurs années.

Pendant ce temps, Apple travaille sur le casque Vision Pro 2, dont le lancement est prévu pour 2025 ou début 2026. Le modèle mis à jour sera doté de la puce M5 pour des capacités AR et VR.

L’introduction des lunettes Xiaodu AI Glasses témoigne de l’ambition de Baidu de redéfinir les lunettes connectées pour le public chinois, en ajoutant un avantage concurrentiel grâce à une intégration avancée de l’IA à un prix plus accessible. Le projet « Atlas » d’Apple témoigne d’un intérêt similaire à long terme, bien que l’accent soit mis sur une expérience de réalité augmentée totalement immersive et que le calendrier de développement soit long. Ces projets montrent que la technologie de l’IA portable évolue rapidement et que la concurrence s’intensifie entre des géants comme Baidu et Apple pour dominer la prochaine génération de lunettes intelligentes.