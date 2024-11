Windows 11 : Un bouton de partage universel pour simplifier les transferts

Microsoft explore de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11, visant à rendre le partage de contenu entre contacts plus fluide. Dans une mise à jour récente de Windows 11, disponible pour les membres du programme Windows Insiders dans les canaux Dev et Beta, la société teste un bouton de partage universel qui pourrait transformer la manière de transférer des fichiers, liens ou textes entre utilisateurs.

Contrairement au bouton de partage actuel, dont la disponibilité varie selon l’application, cette nouvelle fonction permettrait d’intégrer un bouton de partage à travers tout l’écosystème de Windows 11, y compris dans la barre des tâches et le menu Démarrer. Les utilisateurs pourraient ainsi partager plus facilement du contenu en faisant un clic droit et en sélectionnant l’icône de partage ou l’option « Partager cet élément ».

Un membre de Windows Insider, @Phantomofearth, a découvert cette fonctionnalité cachée dans la version Windows 11 Insider Preview Build 22635.4445 en utilisant ViveTool, une application tierce qui révèle des fonctionnalités expérimentales cachées dans le code de Windows 11.

Par défaut, le bouton de partage est désactivé dans cette version, mais il est possible de l’activer avec des commandes spécifiques via ViveTool.

Il reste incertain si Microsoft déploiera cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs de Windows 11 ou si elle restera une exclusivité pour les testeurs d’Insider. Son état actuel en tant que fonctionnalité cachée pourrait indiquer que Microsoft souhaite recueillir des retours avant de décider d’une intégration complète.

Déploiement et disponibilité dans Windows 11

En parallèle, Microsoft expérimente également des fonctionnalités IA dans d’autres applications. Par exemple, la dernière version de l’application Bloc-notes (version 11.2410.15.0) intègre une fonction nommée Rewrite. Grâce à cette IA, les utilisateurs peuvent reformuler du texte pour l’adapter à des besoins spécifiques, comme raccourcir, allonger, ou ajuster le ton et le format du contenu.

Ces nouveautés montrent l’engagement de Microsoft pour améliorer l’expérience utilisateur dans Windows 11, avec des fonctionnalités orientées partage et productivité. Ces fonctions sont actuellement en test pour les utilisateurs des canaux Canary et Dev dans Windows Insiders, mais pourraient éventuellement être déployées à grande échelle si les retours s’avèrent positifs.