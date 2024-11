iOS 18.2 : Apple va enfin estimer le temps de charge restant de votre iPhone !

Apple continue d’enrichir iOS 18 avec de nouvelles fonctionnalités, et l’arrivée d’iOS 18.2 en décembre devrait apporter son lot d’améliorations, notamment en matière de gestion de la batterie.

Actuellement en deuxième version bêta pour les développeurs, iOS 18.2 propose des nouveautés comme Genmoji, Image Playgrounds, et une application Mail revue. Cependant, une fonctionnalité axée sur la batterie, découverte récemment par 9to5Mac dans le code de la bêta de iOS 18.2 suscite déjà beaucoup d’intérêt : l’estimation du temps de charge restant pour l’iPhone.

Cette nouvelle fonctionnalité, encore en développement, repose sur un framework nommé BatteryIntelligence, qui pourrait calculer le temps restant avant que la batterie soit complètement chargée. Selon les premières découvertes, cet outil d’Apple serait en mesure d’estimer le temps de charge en fonction de la puissance reçue par l’appareil. Elle prend en compte le taux de charge actuel ainsi que les paramètres de charge sélectionnés par l’utilisateur. Il inclurait également une notification optionnelle pour informer les utilisateurs du temps restant avant d’atteindre 80 % de charge, un seuil optimal pour préserver la santé de la batterie.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore activée, elle pourrait être introduite dans une prochaine bêta d’iOS 18.2 ou dans une future mise à jour si le développement prend plus de temps. À noter que macOS propose déjà une estimation analogue pour les MacBook via le menu de la batterie, ce qui pourrait indiquer une harmonisation des outils entre les produits Apple.

iOS 18 a déjà apporté des fonctionnalités significatives en matière de gestion de la batterie. Les utilisateurs d’iPhone 15 (et modèles plus récents) peuvent maintenant limiter la charge maximale de leur smartphone à 80 %, 85 %, 90 %, ou 95 % pour prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, le système informe désormais si un chargeur lent est utilisé, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre les conditions de charge de leur appareil.

Autres fonctionnalités attendues dans iOS 18.2

La mise à jour iOS 18.2 est également très attendue pour l’intégration de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, telles que :

Genmoji : des emojis personnalisés et plus expressifs.

Image Playgrounds : un espace créatif pour éditer et partager des images.

Intégration de ChatGPT dans Siri et d’autres outils Apple, offrant une IA encore plus performante.

Visual Intelligence : des améliorations en matière de reconnaissance visuelle pour des interactions plus intuitives.

Ces ajouts sont attendus pour décembre 2024, avec une sortie publique d’iOS 18.2 qui promet de nombreux outils intelligents.

Pour les utilisateurs d’iPhone, Battery Intelligence pourrait être un outil précieux pour mieux gérer l’autonomie de leur appareil, en particulier pour ceux qui ont peu de temps pour recharger leur téléphone. L’affichage du temps estimé pourrait encourager des habitudes de recharge plus intelligentes, aidant ainsi à éviter les situations où la batterie est à plat au mauvais moment. En connaissant à l’avance le temps nécessaire pour une charge complète, les utilisateurs pourraient mieux planifier leur utilisation, réduisant ainsi le risque de se retrouver avec une batterie faible au moment où ils en ont le plus besoin.