ChatGPT o1 : OpenAI fait fuiter son nouveau modèle d’IA complet

OpenAI a récemment accidentellement publié le modèle complet de ChatGPT o1 sur sa plateforme de chatbot, offrant ainsi un aperçu de ce que pourrait être la prochaine avancée majeure de l’IA de l’entreprise. Bien que la fuite n’ait duré que quelques heures, cela a suffi pour révéler que ce modèle surpassera le modèle actuel ChatGPT-4o, même dans sa version de démonstration initialement présentée en septembre.

Le modèle ChatGPT o1 est indéniablement plus performant : il excelle dans la résolution de problèmes complexes à plusieurs étapes et dans la génération de code logiciel avancé. Contrairement à la version de démonstration, qui manquait de certaines fonctionnalités, la version complète inclut des outils comme l’analyse de données, la compréhension visuelle et la recherche sur le Web.

Pendant la brève période où le modèle a été accessible, les utilisateurs ont démontré comment ChatGPT o1 pouvait déchiffrer des énigmes visuelles, décrire des photographies avec une précision remarquable, et même analyser des captures d’écran de conversations textuelles, reproduisant fidèlement les emojis utilisés.

Une IA qui “réfléchit lentement mais en profondeur”

L’un des aspects marquants de ChatGPT o1 est sa capacité à utiliser le raisonnement et la logique pour diviser les questions en sous-problèmes et les résoudre avant de répondre. Cette méthode devrait non seulement réduire le risque d’hallucinations, mais aussi rendre ses réponses plus précises et adaptées au contexte. Bien que cette approche ralentisse légèrement le temps de réponse, elle offre des réponses nettement plus pertinentes et approfondies.

OpenAI n’a pas encore précisé de date de sortie officielle pour ChatGPT o1, mais la multiplication des tests publics, même involontaires, suggère que la sortie pourrait être imminente, possiblement avant la fin de l’année.

Un déploiement proche ?

Avec des concurrents de plus en plus sophistiqués tels que Google Gemini et Meta AI, le lancement de ChatGPT o1 pourrait représenter un atout majeur pour OpenAI. Les premières impressions montrent que même si le modèle met plus de temps à répondre, la précision accrue et l’élaboration des réponses, y compris en analyse visuelle, pourraient le rendre extrêmement compétitif.

Il reste à voir si certains des défauts observés dans la version de démonstration, comme des limitations dans l’humour et les interactions plus informelles, ont été corrigés dans la version finale.