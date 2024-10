Mac mini M4 : Design compact et puissance M4 Pro dévoilés sur Amazon !

Apple est sur le point de lancer officiellement sa nouvelle gamme de Mac M4 cette semaine, avec l’iMac M4 déjà annoncé et de nouveaux MacBook Pro M4 et un Mac mini M4 complètement revu attendus.

Grâce à une page de comparaison sur Amazon pour l’iMac M4, nous avons maintenant un aperçu des spécifications et du design du nouveau Mac mini M4, qui est disponible en versions M4 et M4 Pro. La nouvelle fiche produit pour l’iMac M4, repérée par MacRumors sur le site américain d’Amazon, incluait un tableau comparatif des différents modèles de Mac.

Ce tableau, qui semble avoir été créé par Apple, présentait l’iMac M4 à deux ports, l’iMac M4 à quatre ports, un ancien Mac Studio M2… et le nouveau Mac mini M4. Amazon a depuis retiré ce tableau.

L’image révèle un design plus compact et analogue au Mac Studio pour le Mac mini M4, avec des ports situés à l’avant, dont deux ports USB-C et une prise casque de 3,5 mm. Cette évolution pourrait améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs, offrant un modèle encore plus performant tout en conservant la compacité qui caractérise le Mac mini.

Spécifications de pointe pour le Mac mini M4 Pro

Les spécifications du nouveau Mac mini confirment la présence de puces M4 et M4 Pro, avec un maximum de 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU. Il sera possible de le configurer avec jusqu’à 64 Go de RAM et 8 To de stockage. Le Mac mini M4 sera proposé uniquement en couleur argent.

En comparaison, le modèle M2 Pro du Mac mini permettait un maximum de 12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU, et 32 Go de RAM, ce qui signifie que la nouvelle version double les capacités de mémoire tout en augmentant la puissance de traitement, répondant aux besoins des professionnels exigeants et des créateurs de contenu.

Annonce imminente et absence de mise à niveau pour le Mac Studio

Les annonces du Mac mini M4 et du MacBook Pro M4 sont prévues pour ce mardi ou mercredi. La page de comparaison d’Amazon ne mentionne aucune mise à niveau pour le Mac Studio cette semaine, en accord avec les attentes du marché. Cela pourrait indiquer qu’Apple réserve des mises à jour plus importantes pour le Mac Studio ultérieurement, laissant le Mac mini M4 Pro occuper le devant de la scène avec des performances professionnelles dans un format plus compact.

Ce lancement marque une étape importante pour Apple, qui continue de repousser les limites de la puissance et de l’efficacité dans des formats de plus en plus compacts. Le Mac mini M4 Pro, avec ses spécifications impressionnantes, semble être la solution idéale pour les utilisateurs recherchant une alternative performante au Mac Studio.