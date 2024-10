Accueil » Meta : Un moteur de recherche IA pour concurrencer Google et Bing ?

Meta travaille actuellement au développement d’un moteur de recherche alimenté par l’IA, visant à réduire sa dépendance envers les services de Google et de Microsoft, selon un rapport de Reuters.

Ce moteur de recherche fournirait des résumés générés par l’IA sur des événements actuels, intégrés dans le chatbot Meta AI, accessible via les applications Instagram et Facebook.

Actuellement, le chatbot Meta AI utilise Google et Microsoft Bing pour répondre aux questions sur les actualités et événements récents. Cependant, cette situation pourrait bientôt changer, car un robot d’indexation Web signé Meta a été repéré il y a quelques mois, parcourant le Web. Selon les informations obtenues, une équipe travaille depuis environ 8 mois sur la constitution d’une base de données d’informations spécifiquement destinée à alimenter le chatbot de Meta.

Meta semble être dans une phase active de collecte de données, y compris des données de localisation pouvant potentiellement rivaliser avec Google Maps. Cette initiative fait écho aux ambitions d’Apple qui, selon un rapport le mois dernier, dispose déjà des outils nécessaires pour éventuellement proposer son propre moteur de recherche alimenté par l’IA et indépendant de Google Search.

Par ailleurs, Meta a annoncé la semaine dernière un partenariat pluriannuel avec l’agence de presse Reuters. Cet accord permettra au chatbot de Meta d’utiliser les articles de Reuters dans ses réponses, garantissant ainsi des informations de qualité et mises à jour.

Concurrence et défis juridiques dans le secteur des moteurs de recherche IA

Meta n’est pas la seule entreprise à développer un moteur de recherche basé sur l’IA. OpenAI travaille également sur son propre moteur de recherche, nommé SearchGPT.

Cependant, les initiatives de ce type ne sont pas sans obstacles juridiques : Perplexity, une autre plateforme de recherche IA, fait actuellement face à des poursuites de la part de News Corp, et est menacée de poursuites par d’autres éditeurs, dont le New York Times. Ces actions judiciaires soulignent les enjeux de propriété intellectuelle autour de l’utilisation des contenus d’actualité dans des moteurs de recherche alimentés par l’IA.

Vers une diversification du marché de la recherche en ligne

L’entrée de Meta sur le marché des moteurs de recherche IA, aux côtés d’autres géants de la technologie comme OpenAI et potentiellement Apple, pourrait redistribuer les cartes dans un secteur historiquement dominé par Google. Alors que le moteur de recherche de Meta se concentre sur des réponses précises et des informations d’actualité, renforcées par un accès à des données de sources de confiance comme Reuters, cette approche pourrait séduire de nombreux utilisateurs à la recherche de résumés rapides et fiables des événements récents.

Cette diversification marque une phase importante pour les entreprises cherchant à se libérer de la domination des grandes plateformes de recherche, tout en créant de nouvelles options pour les utilisateurs.