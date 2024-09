Oups, Samsung dévoile le Galaxy S24 FE avant l’heure !

Les fuites concernant le matériel informatique sont monnaie courante de nos jours, mais Samsung vient de commettre une erreur plutôt inhabituelle : la page de précommande du Galaxy S24 FE est en ligne, alors que le téléphone n’a même pas encore été officiellement annoncé.

C’est Roland Quandt, rédacteur chez WinFuture, qui a repéré la page de précommande sur le site de Samsung. Bien qu’il s’agisse probablement d’une erreur et que nous nous attendions à ce que la page disparaisse rapidement, cela semble confirmer le lancement imminent du Galaxy S24 FE — et quelques spécifications clés.

Il semblerait que le Galaxy S24 FE (Fan Edition, pour les non-initiés) coûtera 649,99 dollars outre-Atlantique avec 128 Go de stockage, et qu’une version 256 Go sera disponible pour 709,99 dollars. C’est une légère augmentation de prix par rapport au S23 FE, qui était proposé à partir de 599 dollars.

Une diapositive dans un carrousel d’images sur la page semble confirmer des spécifications de caméra similaires à celles de l’année dernière, notamment un capteur photo principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 8 mégapixels.

Les options de couleur semblent un peu plus discrètes cette fois-ci.

Galaxy AI comme expérience phare du Galaxy S24 FE

La page de précommande présente des options bleu pastel et menthe en plus du graphite et du gris — loin des teintes mandarine et violette du S23 FE. Le site Web met également en avant une autre caractéristique principale facile à deviner : Galaxy AI. Lorsque ce téléphone sera officiellement annoncé, l’IA sera sûrement au premier plan.

Selon la page de précommande, le smartphone Galaxy S24 FE arrivera le 3 octobre.