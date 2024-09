watchOS 11 : L’Apple Watch devient plus intelligente et personnalisée que jamais !

Apple vient de déployer watchOS 11, une mise à jour majeure pour son Apple Watch. Au programme : nouvelles applications Traduire et Santé, curation intelligente de la pile de widgets, et bien plus encore !

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre montre. Vous pouvez également utiliser l’application Watch sur votre iPhone, en sélectionnant l’onglet Ma montre, puis Général > Mise à jour logicielle. Assurez-vous que votre montre dispose d’au moins 50 % de batterie pour que la mise à jour se déroule correctement. Notez que watchOS 11 n’est pas compatible avec les Apple Watch Series 4, Series 5 et la première Apple Watch SE.

Widgets interactifs et Activités en direct

watchOS 11 introduit de nouveaux widgets, tels que les alertes météo, Charge d’entraînement, Photos, Distance et Shazam, ainsi que la possibilité d’interagir directement avec les widgets de votre défilement intelligent. Les Activités en direct de l’iPhone arrivent également sur votre poignet, vous permettant de suivre des informations en temps réel comme les livraisons ou les résultats sportifs sans ouvrir d’application.

Le défilement intelligent utilise désormais l’intelligence artificielle pour afficher le widget le plus pertinent en fonction du moment. watchOS 11 prend en compte des signaux supplémentaires tels que l’heure, la date, la localisation et vos habitudes quotidiennes. Par exemple, un nouveau widget d’alerte météo sévère peut apparaître automatiquement avant un orage.

Nouvelles interactions et fonctionnalités pratiques

Le double tapotement permet désormais de faire défiler le contenu dans n’importe quelle application. watchOS 11 affiche également les résumés de notifications créés par Apple Intelligence sur votre iPhone. L’application Plans propose des suggestions de randonnées dans tous les parcs nationaux américains, avec prise en charge hors ligne, guidage étape par étape et itinéraires personnalisés.

Une nouvelle fonctionnalité Apple Pay, baptisée « Tap to Cash », vous permet d’envoyer et de recevoir de l’argent avec un ami en approchant simplement vos montres l’une de l’autre.

Santé et forme physique : des outils plus complets

La nouvelle application Santé affiche vos données de sommeil, telles que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température du poignet, la durée du sommeil et le taux d’oxygène dans le sang. Vous pouvez approfondir ces mesures, et l’application utilise un algorithme basé sur des données réelles pour vous avertir lorsque deux ou plusieurs indicateurs ne sont pas dans les plages attendues. Elle peut même relier ces changements à des facteurs tels que la consommation d’alcool, les changements d’altitude ou la maladie.

Le cadran Photos utilise désormais l’apprentissage automatique pour sélectionner les images en fonction de l’esthétique, de la composition et même des expressions faciales. Il peut afficher une photo différente à chaque fois que vous levez le poignet, et propose des options de personnalisation supplémentaires.

La fonctionnalité « Accompagnement de l’application Messages sur iPhone est désormais disponible sur la montre, dans les applications Messages et Entraînement. L’application Traduire, qui prend en charge 20 langues, fait également son apparition sur l’Apple Watch.

Les amateurs de fitness peuvent désormais visualiser leur charge d’entraînement sur les 7 derniers jours par rapport aux 28 derniers jours. L’application Entraînement propose de nouveaux types d’entraînement avec des cartes d’itinéraire, comme le football, le football américain, le hockey sur gazon, le ski alpin, le snowboard, le golf et l’aviron en extérieur.

watchOS 11 apporte une multitude de nouveautés et d’améliorations à l’Apple Watch, la rendant plus intelligente, plus personnalisée et plus utile que jamais. Que vous soyez un adepte du fitness, un voyageur fréquent ou simplement à la recherche d’une montre connectée plus performante, cette mise à jour majeure a de quoi vous séduire.