Thierry Breton, le commissaire européen français, a démissionné

Thierry Breton, le commissaire européen français en charge du marché intérieur et des services, a démissionné de son poste, pointant du doigt la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans ce qui pourrait être un coup dur pour la gouvernance technologique à travers le continent.

Breton, qui avait été nommé par le président Emmanuel Macron pour un second mandat, a profité de sa démission pour accuser Mme von der Leyen d’avoir essayé en privé de convaincre M. Macron de l’écarter.

« Il y a quelques jours, dans la toute dernière ligne droite des négociations sur la composition du futur Collège, vous avez demandé à la France de retirer mon nom — pour des raisons personnelles dont vous n’avez en aucun cas discuté directement avec moi », peut-on lire dans la démission de M. Breton.

Une gouvernance douteuse

Cette nouvelle intervient dans un contexte de tensions au sein de la Commission, Mme von der Leyen ayant fait pression pour former un collège de commissaires avec un équilibre plus strict entre les hommes et les femmes. La Roumanie et la Slovénie ont retiré des candidats masculins et les ont remplacés par des femmes, apparemment sous la pression de la présidente de l’UE.

La démission de M. Breton suggère également que Mme von der Leyen a proposé un « compromis politique » pour un portefeuille plus influent pour la France si M. Macron retirait son nom, ce qui témoigne une fois de plus d’une « gouvernance douteuse », a-t-il affirmé.

Linda Yaccarino, PDG de X Corporation, a salué cette démission comme un « bon jour pour la liberté d’expression ». Le leader de la plateforme s’est heurté au commissaire européen alors que M. Breton supervisait la réglementation des entreprises technologiques dans le cadre de la loi sur les services numériques (Digital Services Act). Le commissaire a insisté auprès d’Elon Musk, propriétaire de X (anciennement Twitter), pour qu’il se conforme à la législation européenne en matière de modération des contenus.

Le président français a depuis nommé un proche allié, Stéphane Séjourné, pour remplacer Thierry Breton, qui a la bénédiction du Premier ministre français Michel Barnier. Les nominations pour le collège des commissaires ne sont pas encore complètes, la perte de grands noms comme Breton et Vestager laissant de grandes places à prendre.