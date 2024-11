Fitbit remplace Google Fit sur Android : Vers une nouvelle ère pour la santé connectée ?

Fitbit s’impose progressivement comme l’application de suivi fitness par défaut sur les smartphones Android, marquant une transition notable dans l’écosystème Google. Ce changement a été remarqué pour la première fois sur la nouvelle série OPPO Find X8, où Fitbit a pris la place de Google Fit dans le dossier des applications Google par défaut.

Traditionnellement, les nouveaux smartphones Android sont préchargés avec des applications incontournables de Google, comme Maps, Gmail, Chrome, et YouTube. Certains fabricants ajoutent également leurs propres applications de suivi de la santé, ce qui peut entraîner une certaine redondance. Cependant, la série Find X8 brise ce schéma en remplaçant Google Fit par Fitbit dans le pack par défaut.

Cette évolution n’est pas totalement inattendue. Depuis l’acquisition de Fitbit par Google en 2019, l’intégration de cette plateforme au sein des produits Google s’est intensifiée.

Fitbit est désormais au cœur de la stratégie de santé et de fitness de Google, visible notamment sur la Pixel Watch. Cette année, Google a également annoncé l’abandon progressif de l’API Google Fit, avec une date butoir fixée au 30 juin 2025 pour migrer vers Health Connect, une autre initiative clé de Google.

Un pas vers une uniformisation des applications de santé

Un porte-parole de Google a confirmé que les fabricants d’appareils Android peuvent désormais inclure Fitbit dans le package d’applications par défaut. Bien que cette option soit disponible depuis le début de l’année, la série Find X8 est la première à l’adopter. Il est probable que d’autres fabricants suivront cette tendance dans les mois à venir, ce qui signifie que Fitbit pourrait bientôt être préinstallé sur de nombreux appareils Android.

Pour les utilisateurs fidèles de Google Fit, cette nouvelle pourrait soulever des questions sur l’avenir de l’application. Google Fit reste fonctionnel pour le moment, mais cette transition indique clairement que Fitbit est désormais au centre de la stratégie de Google en matière de santé connectée. Cela pourrait être le signal pour certains de commencer à se familiariser avec l’application Fitbit.

Il convient de noter que Fitbit offre une interface robuste et une riche gamme de fonctionnalités, mais les utilisateurs habitués à Google Fit pourraient ressentir un certain décalage au départ.

Un signal pour les développeurs et l’écosystème Android

Ce changement est également un message clair aux développeurs et partenaires de l’écosystème Android. En remplaçant Google Fit par Fitbit et en déplaçant les ressources vers Health Connect, Google vise à unifier et simplifier ses services de santé et de fitness, tout en offrant une expérience plus cohérente pour les utilisateurs.

Avec Fitbit désormais positionné comme l’application de fitness par défaut, Android franchit une étape importante dans son intégration des services de santé. Pour les utilisateurs, cela promet une meilleure synergie entre les appareils et les services Google, bien que cela implique une période d’adaptation pour les habitués de Google Fit.

Ce développement montre également que Google continue de miser sur Fitbit comme pilier de sa stratégie dans le domaine de la santé connectée. Reste à voir comment cette transition sera perçue par la communauté Android et si elle entraînera une adoption encore plus large de Fitbit dans le futur.