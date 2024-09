FixHub : le kit de soudure portable d’iFixit pour réparer partout, tout le temps !

Fervent défenseur du droit à la réparation, iFixit, lance FixHub, un kit de soudure portable révolutionnaire. Conçu pour être emmené partout, il vous permettra de réparer vos appareils électroniques en un clin d’œil.

FixHub, le fer à souder intelligent et sécurisé

Le cœur de FixHub est un fer à souder USB-C de 100W, capable d’atteindre la température optimale en moins de 5 secondes. Idéal pour les débutants comme pour les experts, il est équipé de fonctionnalités de sécurité avancées :

Mode veille automatique

Capuchon de protection résistant à la chaleur

Anneau lumineux indicateur de température

Protection contre les chutes

Capteur d’accéléromètre pour un refroidissement automatique en cas d’inutilisation

Une station d’alimentation portable et polyvalente

La station d’alimentation portable, quant à elle, embarque une batterie remplaçable de 55 Wh offrant plus de 8 heures de soudure continue, soit plus de 2000 soudures par trous. Dotée de deux ports USB-C, elle peut alimenter 2 fers à souder simultanément et servir de batterie externe pour vos appareils USB-C.

Un kit complet pour des réparations précises

Le kit de soudure portable comprend également une gamme d’outils de précision : pinces, coupe-fil, outil de levier Fixite Spudger, pinces à épiler coudées, ainsi que des lunettes de sécurité, un stylo de nettoyage pour les résidus de flux, un tapis en silicone résistant à la chaleur et du ruban isolant en silicone.

Disponibilité et prix

Le fer à souder intelligent FixHub est disponible seul à 84,95 euros. La station de soudure portable, comprenant le fer à souder et la batterie, est proposée à 269,95 euros. Enfin, le kit de soudure portable, l’option la plus complète, est vendu à 329,95 euros. Ces produits sont disponibles en précommande sur la boutique en ligne d’iFixit avec des expéditions prévues à partir du 15 octobre.

Fidèle à sa mission de permettre à chacun de réparer ses appareils électroniques, iFixit publiera un guide de réparation et des schémas de circuit le jour de la sortie, ainsi que des pièces de rechange pour la station d’alimentation et le fer à souder intelligent.

Avec FixHub, iFixit démocratise la réparation électronique et encourage chacun à prendre en main la durabilité de ses appareils. Alors, prêt à donner une seconde vie à vos objets électroniques ?