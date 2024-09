NotebookLM : Vos notes prennent vie avec les discussions IA !

Google ne cesse d’innover dans le domaine de l’intelligence artificielle, et NotebookLM en est la preuve. NotebookLM est une application de prise de notes, lancée l’année dernière, combine les modèles de langage avancés avec vos propres notes pour vous aider à mieux comprendre un sujet. Elle propose déjà des résumés, répond à vos questions, et bien plus encore.

Google vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité majeure pour NotebookLM : les « Aperçu audio ». Grâce à cette option, vous pouvez désormais discuter du contenu de vos notes avec deux hôtes virtuels générés par l’IA. Une expérience interactive et engageante qui promet de révolutionner la façon dont vous apprenez et comprenez l’information.

Cette innovation est rendue possible par les capacités multimodales de Gemini 1.5, le dernier modèle d’IA de Google. Les « Audio Overviews » s’accompagnent d’autres nouveautés intéressantes, comme la prise en charge de Google Slides et des URL Web, la vérification des faits, et la possibilité de créer instantanément des guides d’étude, des documents de briefing, etc.

Des premiers retours enthousiastes de NotebookLM

Bien que la fonctionnalité soit encore en phase expérimentale, les premiers utilisateurs sont déjà impressionnés. Steven Johnson, directeur éditorial de Google Labs, a utilisé l’outil pour résumer son livre « The Infernal Machine » avec succès. Dan Brown, fondateur d’inQuest AI, a quant à lui été « bouche bée » par les résultats obtenus en utilisant la fonctionnalité sur la thèse de doctorat de son père.

Google assure que NotebookLM n’a accès qu’aux documents que l’utilisateur choisit de télécharger. Les données ne sont ni partagées avec d’autres, ni utilisées pour entraîner de nouveaux modèles d’IA.

Comment utiliser les « Aperçu audio » ?

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité, rien de plus simple :

Ouvrez un carnet de notes existant. Ouvrez Guide du Notebook. Cliquez sur le bouton « Charger » pour créer un « Aperçu audio ».

Les hôtes virtuels entameront alors une discussion avec vous sur votre travail. Vous pourrez télécharger l’enregistrement audio pour l’écouter où vous voulez, quand vous voulez.

Contrairement à Gemini Live, les hôtes IA ne prennent actuellement en charge que les aperçus audio en anglais, et vous ne pouvez pas les interrompre au cours d’une discussion. Malgré ces limitations, les discussions générées sont étrangement réalistes et pourraient facilement être confondues avec un podcast.

NotebookLM : un outil en constante évolution

Lancé initialement sous le nom de Project Tailwind en juin 2023, NotebookLM est désormais disponible dans plus de 200 pays et en plus de 108 langues. Avec l’ajout des « Aperçu audio », Google démontre une fois de plus sa volonté de repousser les limites de l’IA au service de l’apprentissage et de la productivité.

Alors, prêt à discuter de vos notes avec l’IA ?