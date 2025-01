iFixit Pro Tech Go Toolkit : La réparation nomade à portée de main

iFixit, connu pour ses solutions de réparation innovantes, enrichit sa gamme avec le lancement du Pro Tech Go Toolkit. Cette version compacte de son célèbre Pro Tech Toolkit reprend les outils essentiels pour effectuer des réparations rapides et efficaces, tout en étant facilement transportable.

Le Pro Tech Go Toolkit conserve l’essentiel du Pro Tech original, tout en étant environ 2x plus petit et plus léger. À seulement 160 x 100 x 52 mm, il est conçu pour tenir dans un sac, un tiroir de bureau ou même la boîte à gants d’une voiture, tout en restant extrêmement fonctionnel.

Le cœur du kit est un set de tournevis de 32 embouts, couvrant un large éventail de besoins :

Embouts classiques comme Phillips et Flathead.

Embouts spécialisés pour les appareils Apple, comme les Pentalobe P2 et P5.

Embouts de sécurité Torx TR6 à TR15 et Tri-point, couramment utilisés dans les consoles de jeu.

Le kit comprend également une gamme d’outils d’ouverture, notamment : 6 médiators, ventouse, pincettes arrondie et courbée, 2 paires de pinces de précision, et 2 spatules standard et Halberd, parfaits pour accéder en douceur aux composants internes des appareils électroniques.

Pro Tech Go Toolkit, un design pensé pour la portabilité

Tout comme son prédécesseur, le Pro Tech Go est enveloppé dans un rouleau en tissu renforcé, conçu pour résister à une utilisation quotidienne. Malgré sa taille réduite, il intègre encore des compartiments supplémentaires, permettant aux utilisateurs d’ajouter deux outils personnalisés pour compléter leur arsenal.

Selon Brett Hartt, ingénieur produit en chef chez iFixit : « Nous avons conçu ce kit pour les personnes qui réparent dans le monde réel. Il est léger, compact, et contient tout ce dont vous avez besoin, même si vous n’êtes pas à votre établi ».

Une solution abordable et pratique

Le Pro Tech Go Toolkit, bien que plus compact, reste un investissement rentable à 49,95 euros. Comparé au prix de 74,99 euros de la version originale, il offre une alternative accessible pour ceux qui recherchent une trousse portable sans sacrifier l’essentiel des fonctionnalités.

Le kit est disponible dès maintenant sur le site officiel d’iFixit.

Le Pro Tech Go Toolkit est une solution intelligente pour les techniciens, bricoleurs et amateurs de DIY qui ont besoin d’un outil polyvalent et portable. En combinant un design compact, des outils spécialisés et un prix attractif, iFixit propose un kit idéal pour les réparations nomades, qu’il s’agisse de téléphones, d’ordinateurs portables ou de consoles de jeu. Si vous cherchez un moyen pratique de répondre aux urgences de réparation, ce kit pourrait bien devenir votre allié incontournable.