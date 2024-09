iPhone 16 Pro : Premiers tests Geekbench révèlent des performances mitigées

L’ensemble de la gamme des iPhone 16 est alimenté par de nouvelles puces 3 nm, toutes très similaires, avec quelques différences mineures. Les deux puces comportent un processeur à 6 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs, mais elles se distinguent par le fait que le modèle A18 Pro, destiné aux iPhone 16 Pro, intègre un GPU à 6 cœurs, tandis que le modèle A18 standard n’en a que 5. Bien que les nouveaux modèles d’iPhone soient disponibles à partir du 20 septembre, il semble que certains aient déjà mis la main sur l’un des appareils pour le tester en benchmark.

Premiers tests : un iPhone 16 Pro repéré sur Geekbench

Un utilisateur de la plateforme X (anciennement Twitter), James Atkinson, a identifié un modèle d’iPhone portant l’identifiant 17,3 sur Geekbench 6. Cet identifiant correspond, selon les précédentes fuites, à la nouvelle série des iPhone 16. Le modèle repéré sur ce site de benchmarking a obtenu un score monocoeur de 3 114 points et un score multicoeurs de 6 666 points.

Cette performance marque une légère augmentation en termes de puissance monocœur, mais une baisse inattendue en multicoeurs, ce qui contraste avec les affirmations d’Apple selon lesquelles la puce A18 Pro est 15 % plus rapide que la A17 Pro, qui équipait l’iPhone 15 Pro de l’année précédente.

Comparaison avec les précédents modèles

Pour référence, voici les scores obtenus sur Geekbench 6 par les précédents modèles d’iPhone :

iPhone 15 avec la puce A16 Bionic : 2 595 points en monocoeur et 6 651 points en multicoeurs.

iPhone 15 Pro avec la puce A17 Pro : 2 920 points en monocoeur et 7 447 points en multicoeurs.

Ces résultats suggèrent une amélioration d’environ 7 % en performances monocœur pour l’iPhone 16 Pro par rapport à l’iPhone 15 Pro. Cependant, la légère baisse des performances multi-core par rapport à l’année précédente est intrigante, d’autant plus qu’Apple a vanté des gains significatifs avec cette nouvelle génération de puces.

Explications possibles

Plusieurs raisons pourraient expliquer ces résultats en demi-teinte :

Modèle de base testé : Il est possible que le modèle testé soit en fait un iPhone 16 standard et non un iPhone 16 Pro. Si c’est le cas, les performances mesurées seraient tout à fait cohérentes. Optimisation logicielle en cours : Les appareils nouvellement lancés bénéficient souvent d’améliorations logicielles qui optimisent les performances au fil du temps. Les résultats actuels pourraient donc s’améliorer avec de futures mises à jour. Fiabilité des benchmarks : Il n’est pas rare que les résultats des benchmarks puissent être falsifiés. Les données issues de Geekbench ne doivent pas être considérées comme une référence définitive sans validation supplémentaire.

Les premiers benchmarks de l’iPhone 16, s’ils sont authentiques, montrent un léger gain en performances monocœur, mais une baisse en multicœur, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs en quête d’un véritable bond technologique. Cependant, des optimisations futures et des tests plus rigoureux confirmeront ou infirmeront ces premiers résultats. Il est donc recommandé d’attendre les tests officiels et les retours utilisateurs avant de tirer des conclusions définitives sur les capacités de la nouvelle puce A18 Pro.