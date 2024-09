Strawberry : Le nouveau modèle d’IA réfléchi d’OpenAI arrive plus tôt que prévu

Le monde de la tech est en pleine effervescence alors que la sortie du prochain modèle d’IA d’OpenAI, surnommé « Strawberry », semble imminente. Initialement prévue pour l’automne, une récente fuite de The Information suggère que ce modèle pourrait voir le jour dans les deux prochaines semaines, bien plus tôt que prévu.

Contrairement aux modèles d’IA actuels, « Strawberry » se distingue par une approche radicalement différente des réponses générées. Là où ChatGPT ou d’autres IA répondent quasi instantanément, Strawberry introduit un temps de réflexion volontaire de 10 à 20 secondes avant de fournir une réponse.

Ce délai est censé permettre à l’IA de traiter les informations de manière plus méthodique, minimisant ainsi les erreurs, notamment dans des tâches complexes comme les résolutions mathématiques, la programmation ou encore la création de stratégies marketing détaillées.

Vers une IA plus performante ?

Cette approche innovante vise principalement à améliorer les performances dans des tâches nécessitant un raisonnement en plusieurs étapes. En effet, les tests effectués par certains utilisateurs semblent confirmer que Strawberry est particulièrement adapté à des problématiques complexes nécessitant plus de rigueur qu’une simple recherche d’information ou une réponse rapide.

Le modèle sera intégré dans la plateforme ChatGPT, mais en tant qu’option autonome. Cela signifie que les utilisateurs pourraient avoir la possibilité de sélectionner « Strawberry » parmi différents modèles, bien que les modalités précises de son intégration restent à éclaircir. L’objectif semble clair : proposer une IA plus performante dans des cas d’usage spécifiques, tout en permettant à l’utilisateur de choisir selon ses besoins.

Des limitations notables à son lancement

Toutefois, le lancement de cette version initiale ne sera pas exempt de certaines limitations. Premièrement, Strawberry sera un modèle exclusivement textuel lors de sa sortie. Contrairement à d’autres modèles d’OpenAI qui sont capables de traiter du texte et des images, Strawberry ne pourra pas gérer de contenu multimodal dans un premier temps. De plus, des testeurs précoces ont remarqué que l’IA mettait parfois trop de temps à répondre à des requêtes simples, ce qui pourrait s’avérer frustrant dans certains cas.

Une autre fonctionnalité prévue pour Strawberry est sa capacité à se souvenir des conversations passées, ce qui permettrait des réponses plus personnalisées. Néanmoins, des retours d’expérience indiquent que cette capacité reste encore perfectible, avec des incohérences relevées lors des tests.

Une tarification à la carte ?

Le modèle économique de Strawberry pourrait aussi se démarquer de celui de ChatGPT. Alors que ce dernier propose un modèle freemium avec une version gratuite et une version payante à travers l’abonnement « ChatGPT Plus », Strawberry pourrait introduire une nouvelle structure tarifaire. Selon le rapport, il pourrait y avoir des limitations sur le nombre de messages pouvant être envoyés par heure, avec une option premium permettant des réponses plus rapides.

Les utilisateurs abonnés à ChatGPT Plus pourraient bénéficier d’un accès anticipé à Strawberry avant son déploiement pour les utilisateurs gratuits.

Une réponse à la concurrence de Google

L’arrivée de Strawberry pourrait donner un nouveau souffle à la plateforme ChatGPT, en attendant l’aboutissement tant attendu du modèle ChatGPT-5. Toutefois, la concurrence reste féroce. Google, avec son modèle Gemini, fait de grandes avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce dernier est désormais intégré par défaut sur la série Pixel 9, et Google continue à l’intégrer progressivement dans l’ensemble de ses services, renforçant ainsi sa position face à OpenAI.

Strawberry semble prometteur, notamment pour les utilisateurs à la recherche de réponses plus réfléchies et pertinentes. Toutefois, son lancement devra surmonter certains défis, notamment en termes de rapidité et de mémoire conversationnelle. Le marché de l’IA évolue rapidement, et il reste à voir comment cette nouvelle offre d’OpenAI se positionnera face aux avancées concurrentielles, notamment celles de Google et de son modèle Gemini. Une chose est sûre, l’introduction de Strawberry marque une nouvelle étape dans la course à l’innovation en matière d’intelligence artificielle.