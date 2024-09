Nanoleaf Blocks : La nouvelle révolution de l’éclairage modulaire et personnalisable

Nanoleaf donne un sérieux coup de jeune à ses célèbres panneaux d’éclairage connectés. Nanoleaf, la marque incontournable dans le domaine de l’éclairage connecté, revient avec une nouvelle solution qui promet de révolutionner nos intérieurs : les Nanoleaf Blocks.

Si vous avez déjà regardé un streamer ou suivi des setups de gaming depuis 2016, vous avez sûrement remarqué les célèbres panneaux lumineux triangulaires ou hexagonaux en arrière-plan. Cependant, avec Blocks, Nanoleaf propose une nouvelle approche avec des panneaux carrés qui offrent encore plus de flexibilité.

Qu’est-ce que les Nanoleaf Blocks ?

Les Nanoleaf Blocks sont un nouveau système d’éclairage modulaire, permettant de mixer et de combiner différentes formes pour personnaliser vos murs à votre guise. Ces panneaux lumineux carrés peuvent être arrangés de multiples façons, tout en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires par rapport aux versions précédentes.

L’une des nouveautés les plus marquantes de Blocks est leur épaisseur supérieure à celle des autres modèles de la marque. De plus, ils sont disponibles en deux formats : des carrés standards et des petits carrés. Mais ce qui rend cette gamme particulièrement unique, c’est la possibilité de les associer avec des panneaux lumineux texturés, des tablettes lumineuses et des pegboards. Cela ouvre un nouveau champ de personnalisation, aussi bien esthétique que fonctionnel.

Personnalisation et fonctionnalité

Nanoleaf a toujours misé sur la personnalisation, et Blocks ne fait pas exception. Grâce à ces nouvelles options, vous pouvez non seulement éclairer votre espace, mais aussi l’organiser. Les tablettes permettent de mettre en valeur vos objets de collection, tandis que les pegboards peuvent être utilisés pour accrocher des accessoires comme des écouteurs, libérant ainsi de l’espace sur votre bureau.

Nanoleaf propose également une multitude de paramètres de luminosité prédéfinis comme « Minimaliste », « Level Up », ou encore « Lo-Fi Dreams ». En plus de ces modes, vous avez accès à des milliers de scènes d’éclairage dynamiques via l’application Nanoleaf, avec plus de 16 millions de couleurs disponibles pour créer vos propres ambiances. Parmi les autres fonctionnalités populaires, on retrouve le Module rythmé pour panneaux lumineux, qui synchronise les lumières à votre musique, ainsi que le Miroir d’écran, qui étend l’expérience visuelle de vos écrans.

Contrôle et intégration domotique

Tous ces éléments peuvent être contrôlés via l’application mobile ou desktop de Nanoleaf. Cependant, pour ceux qui préfèrent une approche plus directe, Blocks est également équipé d’une télécommande physique. Mieux encore, les panneaux sont compatibles avec la plupart des systèmes de domotique, notamment Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, et Samsung SmartThings, permettant ainsi un contrôle vocal.

Disponibilité et prix

Les Nanoleaf Blocks sont proposés en deux configurations principales : le Squares Smarter Kit (6 panneaux carrés) au prix de 199,99 euros et le Combo XL Smarter Kit (incluant des carrés, petits carrés, pegboards lumineux et tablettes) à 249,99 euros. Un kit d’extension, comprenant des panneaux supplémentaires et accessoires, est également disponible pour 49,99 euros.

Que vous cherchiez à dynamiser une pièce avec des lumières intelligentes ou à créer un espace fonctionnel et design, les Nanoleaf Blocks offrent une solution innovante et polyvalente. Leur capacité à mixer lumière, organisation et technologie connectée en fait un choix parfait non seulement pour les amateurs de technologie, mais aussi pour ceux qui souhaitent personnaliser leur espace avec style.

En résumé, Nanoleaf continue d’élargir sa gamme avec des solutions toujours plus créatives et adaptées aux besoins modernes. Grâce à Blocks, vous pouvez non seulement illuminer vos pièces, mais aussi les organiser intelligemment et de manière esthétique, tout en profitant d’une personnalisation sans limite.