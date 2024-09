Accueil » iPhone 16 Pro : Apple supprimera l’option de stockage 128 Go et passera à 256 Go

Apple n’est plus qu’à un week-end du lancement de sa très attendue série iPhone 16, et les fuites continuent de battre leur plein. L’année dernière, Apple a supprimé l’option de base de 128 Go sur son modèle iPhone Pro Max, tout en introduisant une variante de 2 To.

Cette année, le géant à la pomme croquée devrait proposer un stockage de base de 256 Go sur l’iPhone 16 Pro, supprimant ainsi l’option 128 Go sur les modèles Pro, selon un nouveau rapport de TrendForce.

L’actuel iPhone 15 Pro est proposé à partir de 1 230,95 euros pour le modèle 128 Go, tandis que le modèle phare iPhone 15 Pro Max est proposé à partir de 1 480,95 euros pour l’option de stockage 256 Go. Depuis qu’Apple a abandonné le modèle 128 Go, l’iPhone 15 Pro Max a un prix de départ de 1 480,95 euros (30 euros de plus que l’iPhone 14 Pro Max). C’est une décision intelligente de la part d’Apple. Le géant n’a pas augmenté le prix, il a simplement supprimé le modèle 128 Go, moins cher.

Le récent rapport de TrendForce est basé sur la prédiction et les rumeurs selon lesquelles le prochain iPhone 16 Pro sera doté d’un onéreux téléobjectif à tétraprisme, qui était exclusif à l’iPhone 15 Pro Max l’année dernière. En d’autres termes, Apple suivra la même stratégie qu’avec l’iPhone 15 Pro Max l’année dernière. Plutôt que de faire les gros titres en augmentant le prix de l’iPhone 16 Pro, le géant technologique de Cupertino fera de 256 Go l’option de stockage d’entrée de gamme afin de répercuter l’augmentation du coût sur le consommateur.

Les prochains iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro devraient être dotés d’écrans plus grands, d’un chipset A18 extrêmement performant, d’un tout nouveau bouton de capture et de la prise en charge de Apple Intelligence.

Nous verrons la nouvelle gamme lors de l’événement de lancement de matériel « Glowtime » d’Apple, le 9 septembre à 19 heures, heure de Paris.