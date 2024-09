iPhone 16 Pro : Enregistrement 4K à 120 fps et bouton dédié à la photographie

L’événement de lancement de l’iPhone 16 par Apple est prévu dans 2 jours, et de nouvelles fuites viennent d’émerger, relayées par 9to5Mac via des sources fiables.

Ces informations révèlent des améliorations notables, notamment pour l’iPhone 16 Pro, qui pourrait désormais enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde (fps). Ce qui impressionne également, c’est la possibilité d’atteindre la qualité ProRes en connectant un SSD externe.

L’une des innovations les plus intéressantes concerne un nouveau bouton déclencheur dédié à l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro. Ce bouton permettrait non seulement de basculer entre l’application photo par défaut et une application tierce, mais également d’ajuster certains paramètres avec des gestes glissés, comme le zoom ou l’exposition. Ce bouton offrirait des interactions par pression douce ou forte, pour faire la mise au point et capturer une image. La prise en charge des gestes semble être une intégration poussée du système iOS 18, qui permettrait même de remplacer l’application photo native par une autre, comme Halide.

En outre, Apple améliorerait le mode Prise rapide de l’iPhone 16 Pro, une fonction qui permet de capturer rapidement des vidéos depuis le mode photo. Ce raccourci pourra bientôt enregistrer en 4K, contre seulement 1080p auparavant. Cette évolution témoigne d’une volonté d’optimiser les performances vidéo, même pour les captures rapides.

Formats d’image et traitement vidéo avancés

D’autres nouveautés incluent la compatibilité avec le format d’image JPEG-XL, un format de compression plus performant, ainsi que des options comme la suppression des bruits de vent lors des enregistrements en extérieur. Un autre ajout serait la possibilité de mettre en pause une vidéo en cours d’enregistrement, une fonctionnalité réclamée de longue date par les utilisateurs.

Apple se concentrerait également sur un traitement d’image amélioré par machine learning, notamment pour une restitution plus fidèle des tons de peau. Bien que la prise en charge de la vidéo en 8K soit mentionnée, cette fonctionnalité pourrait être reportée à une version ultérieure de l’iPhone.

Améliorations des caméras et zoom de l’iPhone 16 Pro

Les fuites confirment aussi plusieurs précédentes rumeurs concernant les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max. Ceux-ci seraient équipés d’un zoom tétraprisme 5x ainsi que d’un capteur photo ultra grand-angle de 48 mégapixels amélioré. Ces capteurs promettent une expérience photo et vidéo sans précédent, renforçant ainsi la position de l’iPhone comme référence en matière de photographie mobile.

Avec ces nouvelles améliorations et fonctionnalités, Apple semble vouloir repousser encore plus loin les limites de la photographie et de la vidéographie sur smartphone. Ces innovations, comme le bouton dédié à l’appareil photo et les capacités vidéo étendues, devraient particulièrement plaire aux créateurs de contenu. Reste à voir si toutes ces rumeurs se concrétiseront lors de l’événement de lancement de l’iPhone 16 dans quelques jours.