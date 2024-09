Accueil » Huawei et OPPO : Les pionniers des smartphones à triple pli révolutionnaires ?

Huawei et OPPO : Les pionniers des smartphones à triple pli révolutionnaires ?

Huawei et Oppo : Les pionniers des smartphones à triple pli révolutionnaires ?

Les smartphones pliables ont déjà révolutionné l’industrie mobile, mais une nouvelle tendance commence à émerger : les téléphones à triple pli. Les fabricants chinois, toujours à la pointe de l’innovation, semblent mener la charge dans cette nouvelle ère.

Parmi eux, Huawei se distingue particulièrement, étant sur le point de dévoiler officiellement le premier smartphone tri-pliable au monde après l’avoir déjà présenté lors de plusieurs démonstrations. Mais Huawei n’est pas seul dans cette course : Tecno, un autre acteur chinois, vient de dévoiler son propre concept de smartphone à triple pli, ainsi d’autres entreprises à suivre cette voie prometteuse.

Le concept de smartphones qui se plient en trois gagne rapidement en popularité et pourrait bien être la prochaine grande révolution dans le domaine des smartphones. Zhou Yibao, le chef de produit de OPPO pour la série Find, a récemment partagé sur Weibo, le réseau social chinois, un aperçu du concept de smartphone de la marque qui se pli en trois.

L’image révèle un appareil totalement déployé, offrant une surface d’affichage qui rappelle celle d’une tablette grâce à son écran expansif.

Le rendu montre un élégant design, avec deux charnières et un écran principal quasiment sans bordures. À l’arrière, un revêtement en faux cuir ajoute une touche de sophistication à l’ensemble. Le smartphone semble fonctionner sous une version adaptée de ColorOS, le système d’exploitation de OPPO, avec des widgets agrandis et une barre des tâches facilitant le multitâche.

OPPO se lance dans le triple pli : un concept prometteur

Bien que ce ne soit pour l’instant qu’un concept, il reste incertain si, ou quand, OPPO prévoit de commercialiser cet appareil. Au fil des années, nous avons vu de nombreux prototypes et concepts émerger : certains ont réussi à voir le jour, tandis que d’autres ont disparu dans l’oubli. Toutefois, avec l’intérêt croissant des grandes marques pour cette technologie, il devient de plus en plus probable que ces appareils atteignent bientôt le marché.

Huawei, par exemple, est sur le point de dévoiler son modèle à triple pli le mois prochain. Selon les rumeurs, Samsung travaillerait également sur un modèle analogue, tandis que Xiaomi, un autre géant de la technologie chinoise, aurait également des projets dans ce domaine. Si ces spéculations se concrétisent, les smartphones à triple pli pourraient devenir la prochaine grande tendance, poussant encore plus de marques à se lancer dans cette aventure technologique.

En conclusion, le secteur des smartphones est à l’aube d’une nouvelle révolution. Les smartphones à triple pli, avec leur design innovant et leurs fonctionnalités avancées, représentent un avenir prometteur. Les prochains mois seront déterminants pour voir si ces concepts futuristes se transforment en produits grand public. Une chose est sûre : l’innovation est plus que jamais au cœur de la stratégie des fabricants de smartphones.