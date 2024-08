Accueil » Call of Duty : Black Ops 6 : Configurations minimales et recommandées pour PC

Call of Duty : Black Ops 6 : Configurations minimales et recommandées pour PC

La franchise Call of Duty est l’un des éléments les plus importants des jeux de tir modernes. Que cela vous plaise ou non, vous ne pouvez pas nier l’impatience des fans pour tout nouveau jeu issu de la franchise bien-aimée d’Activision. Cela dit, Call of Duty : Black Ops 6 approche à grands pas.

À quelques heures du début du premier week-end de bêta multijoueur pour Call of Duty : Black Ops 6, Activision a dévoilé les spécifications PC requises pour ceux qui souhaitent plonger dans ce dernier opus de la célèbre franchise de tir à la première personne.

Développé par Treyarch et Raven Software, Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible le 25 octobre sur PC (Windows), ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X.

Le week-end de bêta multijoueur à venir est réservé aux joueurs ayant précommandé le jeu. Cependant, une bêta ouverte sera accessible à tous dès le week-end suivant, à partir du 6 septembre. Les joueurs peuvent télécharger le client de la bêta depuis les boutiques en ligne des consoles, ainsi que sur Xbox Game Pass (pour PC et Xbox), Battle.net, le Microsoft Store, et Steam pour les joueurs PC.

Voici les configurations minimales et recommandées pour jouer à Call of Duty : Black Ops 6, que ce soit pour la bêta ou pour la version complète qui sortira en octobre. Bien que la configuration requise pour PC semble analogue à celle de Modern Warfare 3, l’édition de cette année a connu quelques changements. Au moins pour la partie stockage, la taille de téléchargement de 300 Go annoncée n’est pas celle à laquelle vous serez confronté. Alors, avant que le jeu ne soit disponible en version bêta, jetez un œil aux exigences ci-dessous.

Configuration minimale requise pour Call of Duty : Black Ops 6

La configuration minimale requise pour Black Ops 6 n’est pas très différente de ce que nous attendons d’un jeu COD.

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (dernière mise à jour)

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 960/GTX 1650 ou AMD Radeon RX 470

Stockage : SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si Call of Duty HQ et Call of Duty: Warzone sont déjà installés)

Processeur : Intel Core i 5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400

Mémoire : 8 Go de RAM

Internet : Connexion Internet haut débit

Configuration recommandée pour Call of Duty : Black Ops 6

Bien que les jeux COD soient tristement célèbres pour leurs problèmes de performances en mode multijoueur en particulier, la configuration système requise recommandée vous offrira toujours des performances optimales.

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (dernière mise à jour) ou Windows 11 64-bit (dernière mise à jour)

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1080Ti/RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT, ou Intel Arc A770

Stockage : SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si Call of Duty HQ et Call of Duty: Warzone sont déjà installés)

Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Internet : Connexion Internet haut débit

Assurez-vous que votre PC est prêt pour la bataille en vérifiant que votre configuration correspond aux exigences ci-dessus. Que vous soyez impatient de tester la bêta ou d’attendre la sortie officielle en octobre, ces informations vous permettront de profiter de l’expérience de jeu optimale.