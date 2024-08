Microsoft améliore l’accessibilité sur Xbox avec des joysticks adaptatifs et des fichiers 3D

Microsoft continue de renforcer son engagement envers l’accessibilité dans le monde du gaming en annonçant trois nouveaux dispositifs d’accessibilité, ainsi que des fichiers 3D imprimables pour des embouts de joysticks adaptatifs. Ces ajouts, développés en collaboration avec la communauté Gaming & Disability et des organisations à but non lucratif, visent à offrir aux joueurs plus de possibilités pour personnaliser et améliorer leur expérience de jeu sur Xbox.

L’équipe de Microsoft Gaming Accessibility a déclaré :

Chez Xbox, nous nous engageons à faire en sorte que chacun puisse profiter du gaming selon ses propres termes, en jouant aux jeux qu’il aime, avec les personnes de son choix, où qu’il soit. Cet engagement inclut notre mission de rendre le gaming accessible à plus de 425 millions de joueurs en situation de handicap dans le monde. Grâce au Xbox Adaptive Joystick, aux embouts de joystick imprimables en 3D, ou à l’un des contrôleurs conçus pour Xbox, Microsoft continue de multiplier les options pour permettre aux joueurs en situation de handicap de personnaliser leur configuration de jeu et d’améliorer leur expérience sur Xbox.

Le Xbox Adaptive Joystick est un nouveau périphérique filaire, spécialement conçu pour être utilisé avec le Xbox Adaptive Controller et d’autres manettes Xbox. Il s’adresse principalement aux joueurs ayant une mobilité limitée et propose une solution abordable et personnalisable.

Ce joystick se distingue par ses quatre entrées de boutons personnalisables, un stick analogique standard de Xbox et deux boutons supplémentaires qui imitent les fonctions des bumpers et des gâchettes traditionnelles. Il peut être utilisé d’une seule main, monté sur une surface plane ou manipulé avec d’autres parties du corps que les mains. Il se connecte directement à une console ou à un PC pour une fonctionnalité complète, ou peut être associé à une manette Xbox via l’assistance du contrôleur Xbox Controller Assist.

L’Adaptive Joystick permet de reconfigurer les boutons et de gérer plusieurs profils via l’application Xbox Accessories. Il est également compatible avec tout équipement équipé d’un filetage ¼ »-20 (vendu séparément), permettant ainsi une installation flexible.

Spécifications rapides du Xbox Adaptive Joystick :

Connectivité : Configuration des boutons via l’application Xbox Accessories (nécessite un câble USB-C compatible pour Windows 10/11).

Compatibilité : Xbox Series X|S, Windows 10/11, Android, et iOS.

Port USB-C pour la connexion et la recharge.

Le Xbox Adaptive Joystick sera disponible début 2025 au prix de 29,99 dollars, exclusivement sur le Microsoft Store.

Fichiers imprimables 3D pour embouts de joystick

Microsoft a également mis à disposition des fichiers 3D imprimables pour les embouts de joystick adaptatifs, offrant ainsi une personnalisation encore plus poussée des manettes.

Ces fichiers, disponibles via Xbox Design Lab, proposent six designs différents :

Embout en forme de plaque : Surface peu profonde et indentée, adaptée pour être manipulée avec des parties plus larges du corps.

Embout en forme de dôme : Surface arrondie, permettant diverses forces de prise en main.

Embout en forme de bâton : Poignée cylindrique étroite pour réduire l’effort nécessaire.

Embout de joystick en creux : Surface en forme de bol profond pour diminuer la pression requise.

Embout en forme de sphère : Surface arrondie pour des méthodes d’utilisation alternatives.

Embout personnalisé : Permet aux joueurs de créer des formes uniques à partir de matériaux comme l’argile ou le plastique malléable.

Les joueurs peuvent télécharger ces fichiers depuis Xbox Design Lab et les imprimer eux-mêmes ou via un service d’impression 3D.

8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller

Le 8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller est désormais disponible pour les joueurs ayant une mobilité limitée. Il est équipé de boutons à faible résistance, de joysticks sensibles et d’un tapis antidérapant en silicone.

Ce contrôleur se connecte sans fil via un adaptateur 2.4G ou peut être filaire pour être utilisé avec les Xbox Series X|S, Xbox One ou Windows 10 et plus. Il comprend également deux Super Buttons programmables, compatibles avec le Xbox Adaptive Controller.

La 8BitDo Lite SE est disponible dès maintenant pour 59,99 dollars.

ByoWave Proteus Controller

Le ByoWave Proteus Controller, développé sur une période de 4 ans et récemment mis en avant par Microsoft lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité numérique, est désormais disponible.

Ce contrôleur se distingue par son design modulaire avec des parties « snap and play », permettant aux joueurs de personnaliser leur configuration avec plus de 100 millions de combinaisons possibles. Le système de mappage des modules permet de sauvegarder et de changer facilement les configurations.

Le ByoWave Proteus Controller est disponible dès maintenant pour 299 dollars.

Nouvelle fonctionnalité Toggle Hold

Microsoft a également introduit une nouvelle fonctionnalité « Toggle Hold », actuellement disponible pour les membres Xbox Insiders. Cette fonctionnalité permet aux joueurs d’assigner n’importe quel bouton ou port sur le Xbox Adaptive Controller, le Xbox Adaptive Joystick ou la manette Xbox Elite Series 2 pour rester enfoncé jusqu’à ce qu’il soit à nouveau pressé, similaire aux touches rémanentes sur un ordinateur.

Emballages accessibles

Microsoft a conçu l’emballage du Xbox Adaptive Joystick avec des caractéristiques d’accessibilité telles que des bandes adhésives en boucle, une large languette de base, un couvercle de boîte à charnière et suffisamment d’espace autour du produit pour en faciliter le retrait. Ces améliorations ont également été appliquées aux emballages des nouvelles options de consoles Xbox Series X|S.