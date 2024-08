iPhone 16 et Apple Watch Series 10 : Lancement prévu le 10 septembre

Quand verrons-nous l’iPhone 16 et d’autres nouveautés d’Apple, comme les ordinateurs portables MacBook Pro équipés de puces M4 ?

Après un été riche en nouveautés chez Samsung et Google, c’est bientôt au tour des fans d’Apple d’avoir leur moment de gloire. Selon un nouveau rapport, le prochain événement d’Apple dédié à l’iPhone 16 se tiendra le 10 septembre.

Les rumeurs autour de la date du 10 septembre ne sont pas nouvelles, mais cette fois-ci, elles viennent d’une source particulièrement crédible : Mark Gurman de Bloomberg. D’après des informations recueillies auprès de « personnes proches du dossier », c’est bien le 10 septembre que nous découvrirons l’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, et bien d’autres nouveautés.

Apple a pour habitude d’organiser son événement annuel dédié à l’iPhone au début du mois de septembre, souvent un mardi. Ainsi, les dates les plus probables cette année étaient le 3 ou le 10 septembre. La confirmation de Mark Gurman, l’un des leakers les plus prolifiques concernant Apple, semble donc solide.

Selon lui, les ventes des nouveaux appareils débuteront dès le 20 septembre.

Publié par @markgurman Voir dans Threads

Les stars du show : iPhone 16 et Apple Watch Series 10

Parmi les nouveautés attendues, les vedettes seront sans aucun doute l’iPhone 16 et l’Apple Watch Series 10. De nombreuses fuites concernant le nouvel iPhone circulent déjà. On parle notamment d’un nouveau bouton de capture sur les quatre modèles (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, et iPhone 16 Pro Max), des écrans plus grands, de capteurs photo améliorés, et d’un design similaire à la gamme actuelle des iPhone 15.

En revanche, les informations sont plus rares concernant l’Apple Watch Series 10. Les rumeurs évoquent des écrans plus grands et des châssis plus fins. Malheureusement, aucun ajout majeur en termes de fonctionnalités santé ne semble prévu.

Il est également attendu une Apple Watch Ultra 3, bien que très peu de détails aient fuité à son sujet. Gurman suggère également qu’Apple dévoilera une nouvelle version des AirPods de base.

Pas de nouveaux Mac ou iPad pour septembre

Si vous espériez des nouveautés du côté des Mac ou des iPad, il faudra probablement patienter. Ces appareils ne semblent pas être au programme de l’événement du 10 septembre. Cependant, cela n’est pas vraiment un souci. Avec quatre nouveaux iPhone, deux nouvelles Apple Watch, et une nouvelle paire d’AirPods, il y aura déjà beaucoup à découvrir. De plus, Apple a l’habitude d’organiser un autre événement en octobre pour présenter ses mises à jour de Mac et d’iPad. Nous aurons donc d’autres surprises à attendre d’ici la fin de l’année.

L’événement du 10 septembre s’annonce comme l’un des moments forts de l’année pour les fans d’Apple. Avec l’arrivée imminente de l’iPhone 16 et de l’Apple Watch Series 10, la marque à la pomme semble bien décidée à continuer d’impressionner. Restez attentifs, car d’autres surprises pourraient bien être dévoilées dans les semaines à venir.