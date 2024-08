iPhone 16 : Aperçu des nouvelles couleurs vives et de la finition en verre mat

Alors que les projecteurs sont actuellement braqués sur la série Pixel 9, qui devrait faire ses débuts dans quelques jours, le lancement de l’iPhone 16 d’Apple n’est plus très loin. Avant le lancement attendu de la série iPhone 16 d’Apple le mois prochain, une chaîne YouTube a publié une vidéo détaillant cinq unités, chacune représentant une option de couleur différente.

Zollotech a présenté les modèles factices avec les options bleu, vert, blanc, noir et rose, ce qui n’a rien de révolutionnaire, mais un examen plus approfondi révèle une caractéristique distinctive de la nouvelle gamme. Les teintes sont plus vives, le bleu et le vert se distinguant particulièrement. Ces deux coloris exerceront un certain attrait sur les utilisateurs, tout comme le rose, tandis que le noir et le blanc offrent un aspect classique et cohérent.

De plus, même le coloris noir semble être plus profond et plus saturé que les tons grisâtres des précédents modèles.

La vidéo révèle également que tous les modèles d’iPhone 16 pourraient être dotés d’un dos en verre mat dépoli, contrairement à la finition brillante des précédents iPhone non Pro. Ce nouveau design n’est pas seulement attrayant sur le plan visuel, il devrait également conférer à l’appareil un aspect plus haut de gamme.

Physiquement, l’iPhone 16 semble conserver les mêmes dimensions et les mêmes découpes de port que l’iPhone 15. Toutefois, le module de la caméra fait l’objet d’une refonte notable, comme l’ont montré de nombreuses fuites jusqu’à présent. La nouvelle configuration présente une double caméra empilée verticalement qui rappelle celle de l’iPhone X, bien que les caméras semblent légèrement plus saillantes avec des découpes d’objectif plus grandes. L’emplacement des boutons semble conforme à celui de l’iPhone 15, mais le bouton Action remplace cette année le bouton Mute sur les iPhone non Pro. Certains spéculent sur l’ajout d’un nouveau bouton sur tous les iPhone cette année, qui pourrait servir d’obturateur d’appareil photo ou d’autre bouton d’action personnalisable. Alors que les unités factices comportent une découpe dans cette zone, le narrateur fait remarquer qu’il pourrait s’agir d’une découpe modifiée de l’antenne mmWave de l’iPhone 15.

Les couleurs de la gamme iPhone 16 Pro adoptent une approche différente

Les couleurs franches et audacieuses de l’iPhone 16 semblent marquer une rupture avec les modèles subtils et mélangés de l’iPhone 15, mais ce thème ne sera pas repris pour l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Ils conserveront une apparence plus raffinée et discrète, dans la lignée du design de l’iPhone 15 Pro.

Quatre options ont été proposées pour la prochaine gamme Pro : noir, blanc, gris et rose.

Cette dernière option de couleur peut surprendre au vu des descriptions de subtilité ci-dessus, mais des sources telles que l’analyste réputé Ming-Chi Kuo ont indiqué qu’une couleur plus vive serait incluse dans la gamme d’Apple. Les précédentes éditions sont apparues en rose vif ou en or rose, tandis que d’autres rumeurs ont suggéré un jaune ou un bronze pour contraster avec les couleurs plus neutres.

Tout cela, et bien d’autres choses encore, sera révélé par Apple dans les semaines à venir, lors de la présentation officielle.