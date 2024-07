Accueil » Rendez-vous le 31 Juillet : Nothing Phone (2a) Plus et sa triple caméra de 50 mégapixels

Rendez-vous le 31 Juillet : Nothing Phone (2a) Plus et sa triple caméra de 50 mégapixels

La sortie tant attendue du Nothing Phone (2a) Plus approche à grands pas, prévue dans seulement trois jours. En attendant, la société ne manque pas de titiller notre curiosité avec des teasers réguliers dévoilant les caractéristiques impressionnantes de ce nouveau smartphone. Le dernier en date se concentre sur les capacités photographiques.

Nothing a récemment confirmé que le Nothing Phone (2a) Plus sera doté d’un système de triple caméra de 50 mégapixels, une amélioration significative par rapport à la caméra frontale de 32 mégapixels du Phone (2a) standard. L’annonce a été faite sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, accompagnée d’une image teaser laissant entrevoir un design analogue au modèle standard, avec un module caméra et peut-être l’interface minimaliste Glyph.

Au-delà des caméras améliorées, le Phone (2a) Plus promet des performances accrues avec jusqu’à 12 Go de RAM et 8 Go supplémentaires de RAM virtuelle, surnommée RAM booster.

Le smartphone sera propulsé par le MediaTek Dimensity 7350 Pro, une nette amélioration par rapport au Dimensity 7200 du Phone (2a). Selon Nothing, ce nouveau chipset atteint des vitesses de 3 GHz et offre des gains de performance globaux de près de 10 % par rapport au modèle standard. Le GPU Mali G610 MC4 sera également de la partie pour améliorer les performances de jeu.

Alors que les fans de Nothing attendent impatiemment le Phone (3), la société semble se concentrer sur l’expansion de sa gamme de produits avec de nouvelles sorties de téléphones. Après le lancement du Phone (2a) et du CMF Phone (1), qui ont tous deux été bien accueillis dans leurs marchés respectifs, le Phone (2a) Plus apparaît comme la prochaine étape de cette stratégie.

Disponibilité et attentes du Nothing Phone (2a) Plus

Le Phone (2a) Plus devrait être lancé en Inde le 31 juillet, avec une disponibilité dans d’autres régions encore à confirmer. Il est important de noter que ces spécifications sont basées sur des fuites et des teasers, et les caractéristiques réelles pourraient légèrement différer. Quoi qu’il en soit, l’attente est presque terminée, car tous les détails seront annoncés le 31 juillet sur la page de la communauté Nothing.

En résumé, le Nothing Phone (2a) Plus s’annonce comme une avancée majeure pour la marque, avec des améliorations notables en matière de caméra et de performance. Restez à l’écoute pour la révélation complète et officielle dans quelques jours.