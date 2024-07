Accueil » Pixel Watch 3 et 3 XL : Un éventail de couleurs et de bracelets pour 2024

En parallèle des très attendus Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold, Google s’apprête à dévoiler ses nouvelles montres connectées, Pixel Watch 3, qui promettent de captiver l’attention et potentiellement surpasser leurs prédécesseurs en termes de ventes. Leur sortie est prévue lors de l’événement matériel du 13 août.

Selon un rapport détaillé d’Android Headlines, la gamme de montres Pixel Watch 3 pour 2024 sera particulièrement diversifiée. Voici un aperçu des couleurs de boîtiers et des options de bracelets disponibles pour les Pixel Watch 3 et Watch 3 XL.

Pixel Watch 3

Boîtiers et bracelets :

Boîtier en aluminium noir mat avec bracelet Obsidian

Boîtier en aluminium argent poli avec bracelet Porcelain

Boîtier en aluminium or champagne avec bracelet Hazel

Boîtier en aluminium argent poli avec bracelet Rose Quartz

Options de bracelets :

Active Band : Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz

Active Sport Band : Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen

Woven Band : Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage

Stretch Band : Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz

Metal Mesh Band : Noir mat, Or champagne, Argent poli

Metal Links Band : Noir mat, Argent brossé

Metal Slim Band : Noir mat, Or champagne, Argent brossé

Two-tone Leather Band : Charcoal, Porcelain, Bay

Crafted Leather Band : Obsidian, Moondust

Performance Loop Band : Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen

Le modèle plus petit de la Pixel Watch 3 semble analogue à la Pixel Watch 2 en termes de taille unique.

Pixel Watch 3 XL

Boîtiers et bracelets

Boîtier en aluminium noir mat avec bracelet Obsidian

Boîtier en aluminium argent poli avec bracelet Porcelain

Boîtier en aluminium Hazel mat avec bracelet Hazel

Options de bracelets :

Active Band : Obsidian, Porcelain, Hazel

Active Sport Band : Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen

Woven Band : Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony

Metal Links Band : Noir mat, Argent brossé

Crafted Leather Band : Obsidian, Moondust

Performance Loop Band : Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen

Il n’est pas encore certain que tous ces modèles et variantes soient exacts, et le nom « Pixel Watch 3 XL » pourrait ne pas être celui retenu par Google, qui pourrait choisir des tailles de boîtiers de 41 mm et 45 mm pour la Pixel Watch 3.

Une nouveauté notable est l’apparition du « Performance Loop Band », dont la sortie serait retardée jusqu’à la fin octobre. Les informations sur ce bracelet sont encore limitées, mais son introduction vise à améliorer les performances des nouvelles montres Pixel.

Prix et disponibilité

Le prix de la Pixel Watch 3 XL, avec connectivité LTE intégrée, pourrait atteindre 499 dollars, un tarif élevé mais inférieur à celui des Samsung Galaxy Watch Ultra et Apple Watch Ultra 2. La Pixel Watch 3 standard pourrait débuter à 349 dollars pour la version Bluetooth, avec des variantes LTE coûtant entre 399 dollars et 449 dollars.

Les nouvelles Pixel Watch 3 et 3 XL promettent donc une riche variété de choix et d’options pour les utilisateurs, en phase avec la stratégie de diversification de Google pour sa gamme de produits en 2024.