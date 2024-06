Samsung prépare son événement Galaxy Unpacked à Paris pour le 10 juillet

Depuis des semaines, nous attendons avec impatience le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung, prévu pour le 10 juillet à Paris, alors que la ville se prépare à accueillir les Jeux Olympiques d’été qui débuteront le 26 juillet. En tant que sponsor majeur des Jeux, Samsung compte certainement tirer parti de sa connexion avec cet événement mondial.

Bien que Samsung n’ait pas encore annoncé officiellement la date de son second événement Galaxy Unpacked de 2024, un ravendeur pourrait avoir accidentellement révélé l’information. Selon un rapport de Tweakers relayé par SamMobile, un teaser publié par l’opérateur mobile néerlandais mobiel.nl contient une promotion pour une offre de précommande et un haut-parleur Harman Kardon gratuit.

Le teaser montre clairement que le prochain événement Galaxy Unpacked se tiendra le 10 juillet, avec le logo étoilé de Galaxy AI en évidence. À cette date, Samsung devrait présenter le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6, la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch 7 Ultra, les Galaxy Buds 3, et la très attendue Galaxy Ring.

Ce n’est pas la première fuite indiquant la date du 10 juillet pour l’événement Galaxy Unpacked. Il y a un peu plus d’une semaine, Evan Blass, célèbre pour ses fuites précises, a publié une image d’un compte à rebours qui se terminerait le 10 juillet à 22 heures KST (Heure standard Coréenne). Cette heure se traduit par 15 heures, heure française.

Une grosse attente sur ce second Galaxy Unpacked de l’année

Le premier événement Galaxy Unpacked de l’année a eu lieu le 17 janvier, où le fabricant a présenté la dernière itération de sa gamme phare : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. À cette occasion, Samsung a également introduit Galaxy AI pour les trois appareils, contribuant à leur succès commercial.

Maintenant, avec deux fuites crédibles nous indiquant de marquer le 10 juillet sur notre calendrier, il semble certain que les dernières versions des smartphones pliables Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip seront officialisées à cette date. Samsung dévoilera également sa dernière montre connectée avec une nouvelle version premium pour concurrencer les montres Apple Watch Ultra, les derniers écouteurs Galaxy et une nouvelle bague connectée orientée santé et fitness.