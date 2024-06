Pixel Watch 3 et 3 XL : Les grandes différences dévoilées

Les deux premières itérations de la Pixel Watch étaient au mieux moyennes par rapport à la concurrence. Le lancement des nouveaux smartphones et montres Pixel n’est pas loin, et nous avons déjà des rendus de haute qualité de la série Pixel 9 et de la série Watch 3.

Selon les récents rendus et les rumeurs, la série Pixel Watch 3 comportera deux montres — la Pixel Watch 3 et la Watch 3 XL. Voici toutes les différences que nous connaissons à ce jour entre la Pixel Watch 3 et la 3 XL.

Pixel Watch 3 vs 3 XL : écran et design

Depuis la sortie de la première Pixel Watch, les utilisateurs ont souhaité une variante de plus grande taille. La Pixel Watch originale et sa successeure présentaient toutes deux un écran OLED 60 Hz de 1,2 pouce avec un boîtier de 41 mm, ce à quoi beaucoup de gens se sont opposés. 41 mm, c’était trop petit pour beaucoup, et les énormes bordures n’arrangeaient pas les choses non plus.

D’après les rendus, il pourrait être difficile de faire la différence entre la Pixel Watch 3, la Watch 2 et la Watch, car la première conserve des bords plus larges et une taille de 41 mm. En revanche, la nouvelle Pixel Watch 3 XL pourrait être dotée d’un écran plus grand de 1,45 pouce dans un boîtier plus grand de 45 mm.

Le design général de la série Pixel Watch 3 sera quant à lui plus ou moins le même que les prédécesseures. L’utilisateur X @xBeVendetta a réalisé un dessin CAO comparant la taille des bords, et les bords de la Watch 3 XL sont en effet un peu plus fins. La couronne rotative est toujours présente, tout comme le bouton situé au-dessus.

La Pixel Watch 3 XL sera dotée d’un système d’attache de bracelet plus grand, puisqu’elle est plus grande que la Pixel Watch classique. Cela signifie que les bracelets de votre ancienne Pixel Watch ne conviendront pas.

Les rendus suggèrent également que les Pixel Watch 3 et 3 XL pourraient être légèrement plus épaisses, probablement pour accueillir plus de composants, ce dont je mentionne après.

Un autre changement concerne le bracelet fourni avec la montre. Les bracelets de la série Pixel Watch 3 seront dotés d’une boucle, contrairement au mécanisme de verrouillage des anciennes Pixel Watch.

Pixel Watch 3 vs 3 XL : batterie

La Pixel Watch 3 a été repérée sur un site Web de sécurité et la taille de la batterie qui y est mentionnée est de 307 mAh, soit une augmentation de seulement 3 mAh. Bien que cela n’améliore pas l’autonomie de la Pixel Watch 3 par rapport à la Pixel Watch 2, la Pixel Watch 3 XL devrait avoir une plus grande batterie grâce à sa plus grande taille.

Si Google parvenait à intégrer une batterie de 420 à 450 mAh, cela améliorerait considérablement l’autonomie en veille et augmenterait la durée de vie de la batterie d’au moins une demi-journée, voire plus. Cela ferait de la Pixel Watch 3 XL une smartwatch Wear OS solide pour deux jours. L’autonomie de la batterie dépend d’un autre aspect clé, à savoir le SoC, ce qui nous amène à.

Pixel Watch 3 vs 3 XL : SoC et différences matérielles

Google pourrait utiliser le même SoC Qualcomm Snapdragon W5 de la Pixel Watch 2 dans la série Watch 3. Ce n’est pas du tout un mauvais choix, car il offre un bon équilibre entre performances et efficacité.

Nous nous attendons à ce que la mémoire vive et le stockage eMMC restent les mêmes, à savoir 2 Go et 32 Go. Cela dit, il ne serait pas surprenant que Google intègre davantage de RAM sur la Watch 3 en raison des futures mises à jour Gemini que Wear OS pourrait recevoir. Si cela se produit, on peut espérer que Google ajoutera de la RAM supplémentaire aux variantes vanille et XL.

Et bien sûr, cela dépendrait de si Wear OS exécutera Gemini à bord ou sur votre smartphone. Si Google vise la première option, nous espérons que le géant de la recherche choisira une batterie plus grande plutôt que plus de RAM (parce qu’une carte mère plus grande prendrait plus de place), et fera en sorte que les résultats de Gemini soient traités sur votre smartphone

L’augmentation de l’épaisseur de la série Pixel Watch 3 suggère que Google pourrait y ajouter davantage de matériel. La série Pixel Watch 3 proposera notamment une radio Ultrawide Band pour un suivi précis avec le réseau Find My Device récemment lancé par Google. En outre, Google pourrait y ajouter d’autres capteurs, mais nous n’en connaissons pas encore les détails.

Pixel Watch 3 vs 3 XL : Logiciel

La Pixel Watch 3 et la Watch 3 XL seront toutes deux livrées avec Wear OS 5. Wear OS 5 apporte quelques améliorations et fonctionnalités pratiques, dont une meilleure autonomie de la batterie.

Google pourrait également apporter quelques nouvelles fonctionnalités exclusives à la Pixel Watch que nous devrions voir à mesure que le lancement de la série Pixel Watch 3 se rapproche. Nous doutons que Google restreigne les fonctionnalités logicielles de la version XL par rapport à la version normale.

Pixel Watch 3 vs 3 XL : Prix

Avec la Pixel Watch, Google s’est toujours démarqué de la concurrence par ses prix. La variante Bluetooth de la Pixel Watch 2 est proposée à 399 euros, tandis que la variante LTE coûte 449 euros. Ces deux prix sont assez élevés par rapport à la concurrence, la Galaxy Watch 6, qui a été lancée à 349 euros.

Il est encore trop tôt pour commenter les prix. Néanmoins, si l’on se fie aux précédents prix de Google, les variantes Bluetooth et LTE de la Pixel Watch 3 pourraient être proposées aux mêmes prix de 399 et 449 euros. En revanche, les variantes Bluetooth et LTE de la Pixel Watch 3 XL pourraient coûter bien plus chères.