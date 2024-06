Samsung Galaxy Watch 7 et 7 Ultra : Toutes les nouveautés dévoilées

Le 10 juillet, Samsung tiendra son prochain événement Unpacked à Paris, où seront dévoilés plusieurs nouveaux produits, dont les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, la Galaxy Ring, les Galaxy Buds, ainsi que les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 Ultra.

Selon 91mobiles, des informations sur les nouvelles montres connectées ont été divulguées par Paras Guglani, également connu sous le nom de Passionategeekz.

La Galaxy Watch 7, en version 40 mm, sera proposée à un prix compris entre 299 et 310 dollars aux États-Unis. Les options de couleur pour ce modèle incluent Marbal Gray, Cream White et Forest Green. La certification FCC révèle que la montre prendra en charge la charge sans fil de 15 W et sera disponible en versions Wi-Fi et LTE.

Propulsée par une puce Exynos de 3 nm, la Galaxy Watch 7 devrait offrir une amélioration de 20 % en termes de performance et d’efficacité énergétique par rapport à la puce Exynos W930 de 5 nm utilisée dans la Galaxy Watch 6. De plus, la capacité de stockage de base a été augmentée à 32 Go.

Galaxy Watch 7 Ultra : La réponse de Samsung à l’Apple Watch Ultra

La Galaxy Watch 7 Ultra, première montre Galaxy Watch à porter l’appellation « Ultra », devrait rivaliser avec les Apple Watch Ultra et Ultra 2 en termes de matériel haut de gamme. Selon 91mobiles, cette montre sera proposée entre 699 dollars et 710 dollars, en comparaison aux 799 dollars de l’Apple Watch Ultra 2. Disponible uniquement en Titanium Gray, elle sera équipée d’une puce Exynos penta-core fabriquée sur le nœud de processus de 3 nm de Samsung Foundry.

Avec une taille de boîtier unique de 47 mm, la Galaxy Watch Ultra comportera une batterie de 590 mAh, légèrement supérieure à celle de 564 mAh de l’Apple Watch Ultra 2. D’autres rumeurs suggèrent un écran en verre saphir, une luminosité maximale de 3 000 nits, un bouton Quick Button pour des tâches rapides, et une résistance à la poussière et à l’eau de 10 ATM + IP 68.

Deux variantes de la montre devraient être disponibles : une avec connectivité Bluetooth et une autre avec connectivité cellulaire.

Système d’exploitation et disponibilité

Les deux modèles de montres seront probablement livrés avec Wear OS 5 pré-installé. Avec seulement trois semaines avant l’événement Unpacked, assurez-vous de noter la date du 10 juillet dans votre calendrier pour découvrir toutes ces nouveautés.