Les Spaces de X se transforment : Activez la vidéo, amplifiez l’interaction

La plateforme X, précédemment identifiée comme Twitter, innove en permettant désormais aux hôtes de ses Spaces de diffuser de la vidéo en direct.

Cette nouveauté, révélée mercredi et relayée par Elon Musk, CTO de l’entreprise, propose une dimension visuelle enrichie aux sessions de chat en direct, transformant l’expérience utilisateur.

Les utilisateurs de Spaces découvriront une nouvelle fonctionnalité leur permettant d’activer la vidéo lors de la création d’une session. Les hôtes peuvent utiliser les caméras avant ou arrière de leur smartphone et choisir entre un affichage vidéo horizontal ou vertical. Pour l’instant, cette option est exclusive à la version iOS de l’application X, la disponibilité sur Android ou via un navigateur web restant en attente.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏

Here’s how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU

—DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024