Un haut fonctionnaire de l’Union européenne a déclaré que Twitter avait « un énorme travail à accomplir » pour se préparer aux nouvelles règles strictes de l’Union européenne concernant les plateformes en ligne. Thierry Breton, commissaire chargé de la mise en œuvre de la future loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), a publié un court clip vidéo d’une réunion avec le PDG Elon Musk, déclarant qu’il saluait « l’intention de Musk de préparer Twitter 2.0 pour la DSA ».

Selon le Financial Times, Breton a déclaré que Twitter devait procéder à un certain nombre de changements pour répondre aux exigences de la DSA. Il devra s’attaquer « agressivement » à la désinformation, se soumettre à un audit, fournir des critères clairs sur les utilisateurs qui risquent d’être bannis et examiner soigneusement la manière dont il lèvera les interdictions à l’avenir. Breton a publié une « liste de contrôle de la DSA » complète, depuis son compte Mastodon, contenant les règles que Twitter devra, selon lui, respecter.

Le non-respect de la DSA peut entraîner une interdiction à l’échelle de l’UE ou des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial lorsqu’elle entrera en vigueur, ce qui, selon Politico, pourrait ne pas se produire avant le début de 2024. Pour sa part, Musk aurait qualifié l’AVD de « très sensée » lors de sa rencontre avec le commissaire. C’est au moins la deuxième fois que Musk s’entretient avec Breton, après que le fonctionnaire européen a publié en mai une vidéo dans laquelle les deux hommes déclarent être d’accord sur la DSA.

Toutefois, certains experts juridiques se demandent si Twitter devra se conformer aux règles les plus strictes définies par la DSA. Twitter n’a pas encore été officiellement désigné comme une « très grande plateforme en ligne », ou VLOP, qui implique des obligations plus importantes pour les plateformes comptant au moins 45 millions d’utilisateurs dans l’UE.

La rencontre entre Breton et Musk intervient alors que Twitter a publiquement exposé son approche de la modération sous son nouveau propriétaire. Dans un article de blog intitulé « Twitter 2.0 : Our continued commitment to the public conversation », le réseau social a déclaré que si « aucune de nos politiques n’a changé », il serait plus disposé à expérimenter à l’avenir. « Nous pensons que cette approche ouverte et transparente de l’innovation est saine, car elle nous permet d’aller plus vite et de recueillir les commentaires des utilisateurs en temps réel », peut-on lire dans la publication.

Des changements de politique

Mais selon les pages d’assistance de Twitter, la société a apporté au moins un changement à ses politiques de modération sous la direction de Musk : elle a mis fin à l’application de sa politique de désinformation COVID. Cette décision a suscité l’ire d’au moins un fonctionnaire européen, la vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, Věra Jourová, qui a déclaré à Politico qu’« à [son] avis, Twitter se place désormais en tête de la file d’attente des régulateurs ». Elle suggère que Twitter est maintenant dans le collimateur du régulateur qui se prépare à appliquer la DSA.

Les effectifs de Twitter ayant été considérablement réduits après l’achat par Musk, le Financial Times rapporte que les fonctionnaires de l’UE s’interrogent sur la capacité de Twitter à se conformer à ses règlements stricts à l’avenir.