L’application Localiser d’Apple pourrait vous permettre de savoir si quelqu’un vous surveille

Les utilisateurs d’Apple qui ont égaré ou perdu un appareil savent à quel point l’application « Localiser » de la société peut être utile. Mais, il semble maintenant que cette fonctionnalité sera complétée dans la prochaine mise à jour d’iOS.

Comme rapporté par 9to5Mac, une nouvelle fonctionnalité de sécurité appelée « Item Safety Alerts » a récemment été découverte dans la version bêta 14.5 d’iOS. Lorsqu’elle sera disponible, cette fonctionnalité avertira les utilisateurs si un appareil inconnu suivi dans l’application « Localiser » se trouve en leur possession afin qu’ils puissent le supprimer ou le désactiver.

Bien qu’Apple n’ait pas encore fourni davantage de détails sur les alertes de sécurité des objets, il semble que la fonction soit conçue pour empêcher les harceleurs de suivre les autres en cachant un appareil compatible avec la fonction « Trouver mon appareil » dans leur poche ou leur sac. Le géant à la pomme croquée a déjà testé cette fonctionnalité dans les premières versions d’iOS 14.3, mais elle a été supprimée pour être réintroduite plus tard avec la sortie de la version bêta de l’iOS 14.5.

La fonction d’alerte de sécurité des articles d’Apple est activée par défaut dans la version bêta 14.5 d’iOS et il semble que la société encourage fortement les utilisateurs à ne pas la désactiver.

Selon un récent tweet du développeur iOS et blogueur Benjamin Mayo, si vous essayez de désactiver la fonction, Apple affiche l’avertissement suivant : « Désactiver les fonctions de sécurité des objets ? Le propriétaire d’un objet inconnu pourra voir votre position et vous ne recevrez plus de notifications lorsqu’un objet inconnu est trouvé en train de se déplacer avec vous ».

Something I hadn’t considered before: new beta includes a Item Safety setting in Find My. This is how Apple is trying to prevent ‘stalking’ with AirTags. If someone secretly hides a tag in your possessions, your phone will notice and warn you about it. pic.twitter.com/NVJyAZlthw

— Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021