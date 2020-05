Microsoft propose automatiquement son nouveau Edge aux utilisateurs de Windows 10

La version 2004 de Windows 10, ou la mise à jour May 2020 Update, est actuellement dans le canal Release Preview du programme Windows Insider, et Microsoft devrait la déployer plus tard ce mois-ci sur les appareils grand public.

Et tandis que le géant du logiciel donne les derniers coups de tournevis pour cette mise à jour très attendue, il se prépare également à un autre grand changement : l’introduction de la nouvelle version de son navigateur Microsoft Edge basé sur le moteur de Chrome, alias Chromium, comme nouveau navigateur dans la version 2004 de Windows 10.

Plus tôt ce mois-ci, l’entreprise a expédié une nouvelle mise à jour des appareils du canal Release Preview qui apporte essentiellement la nouvelle version de Edge à ces ordinateurs pour remplacer la version précédente. En d’autres termes, Microsoft a lancé le déploiement automatique du nouveau navigateur dans la mise à jour Windows 10 May 2020 Update, et il est possible que la société teste cette approche avant de l’utiliser également sur les appareils de production.

Comme l’ont remarqué les participants à TenForums, une fois le navigateur installé, il faut redémarrer le périphérique Windows 10. Un écran de bienvenue s’affiche alors pour indiquer aux utilisateurs que « nous avons mis à jour Windows pour vous apporter un tout nouveau navigateur Web, conçu pour Windows 10“, après quoi le nouveau Edge est lancé.

Un déploiement par phases

Il va sans dire que ce nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium est automatiquement configuré comme navigateur par défaut sur l’appareil, et au lancement, il invite les utilisateurs à migrer leurs données depuis la précédente version du navigateur.

La version 2004 de Windows 10 sera mise en service dans le courant du mois pour la première vague d’appareils de production, et Microsoft l’expédiera par phases afin d’éviter que des problèmes majeurs ne touchent un plus grand nombre d’ordinateurs. Cependant, d’autres méthodes de téléchargement seront toujours proposées, comme l’outil de création de médias et les images ISO autonomes qui permettront une nouvelle installation sur n’importe quel appareil.