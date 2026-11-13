Samsung travaillerait sur un nouveau type de smartphone équipé d’un écran OLED capable de s’étendre verticalement.

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Selon une fuite relayée par Ice Universe, l’appareil adopterait un format 16:9 lorsqu’il est replié, avant de s’allonger jusqu’à atteindre un ratio de 21:9 une fois son écran déployé. Il serait également possible de bloquer l’écran à différentes positions intermédiaires, afin d’adapter sa hauteur aux besoins de chaque utilisation.

L’intérêt principal de cette technologie serait de conserver un smartphone relativement compact dans sa configuration initiale, tout en offrant une surface d’affichage plus importante à la demande. Un tel appareil pourrait ainsi se montrer plus facile à transporter que les smartphones pliables actuels, notamment les modèles de type Galaxy Z Fold, sans renoncer à un grand écran lorsque la situation l’exige.

Un écran qui s’adapte aux usages

Contrairement aux smartphones pliables traditionnels, qui reposent sur une charnière et deux parties d’écran, ce concept miserait sur une dalle OLED enroulable. L’utilisateur pourrait donc ajuster progressivement le format de l’affichage, plutôt que de passer d’un mode compact à un mode déplié unique.

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Cette flexibilité pourrait aussi présenter un intérêt pour la lecture de vidéos et d’autres contenus. En adaptant le ratio de l’écran à celui des images, le smartphone pourrait limiter les bandes noires et exploiter davantage la surface disponible. C’est l’une des possibilités les plus intéressantes de ce format, même si elle dépendra de la manière dont Samsung mettra en œuvre son mécanisme.

Des défis mécaniques et énergétiques importants

La conception d’un tel appareil soulève toutefois plusieurs difficultés. Les composants nécessaires pour enrouler et déployer l’écran pourraient occuper une place importante à l’intérieur du châssis, au détriment d’autres éléments. Samsung a consacré plusieurs années à perfectionner les charnières de ses smartphones pliables, mais un mécanisme d’écran enroulable représente un défi technique différent.

L’autonomie constitue un autre point d’interrogation. Le constructeur devra parvenir à intégrer une batterie suffisamment importante pour rivaliser avec celle des smartphones pliables actuels, malgré les contraintes d’encombrement. Il lui faudra également maîtriser la répartition du poids lorsque l’appareil s’allonge, afin de préserver son équilibre et son confort d’utilisation.

Un lancement envisagé à l’horizon 2028

Des informations précédentes ont évoqué une commercialisation possible en 2028, soit un an après le lancement supposé du Galaxy Z Slide, un autre projet de smartphone à écran extensible, mais cette fois dans le sens horizontal. Ces échéances restent toutefois hypothétiques et pourraient évoluer au fil du développement.

Le concept ne sort pas totalement de nulle part. Samsung Display a déjà présenté des prototypes reposant sur des technologies d’affichage extensibles, tandis que Samsung a déposé plusieurs brevets portant sur des conceptions de smartphones coulissants ou enroulables. Ces travaux témoignent d’un intérêt de longue date pour de nouveaux formats d’écran, sans pour autant confirmer l’existence d’un produit commercialisé à court terme.

Le smartphone enroulable reste à concrétiser

Les smartphones pliables ont réussi à trouver leur public, mais aucun véritable modèle à écran enroulable n’a encore été commercialisé auprès du grand public. OPPO avait pourtant présenté dès 2020 un prototype de smartphone extensible baptisé OPPO X 2021. Malgré cette démonstration, l’appareil n’a jamais été proposé à la vente.

Samsung pourrait donc tenter de franchir une nouvelle étape dans l’évolution des smartphones. Si le constructeur parvient à résoudre les problèmes liés au mécanisme, à l’autonomie et à la solidité de l’écran, ce format offrirait une alternative différente aux appareils pliables actuels. Sa principale promesse serait de faire varier presque continuellement les proportions de l’affichage, en fonction des contenus et des usages.