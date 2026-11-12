Huawei pourrait introduire une nouvelle approche de la photographie frontale avec sa future série Nova 18. Selon une fuite publiée sur Weibo, le constructeur testerait un capteur selfie carré de 68 mégapixels, une configuration qui permettrait de prendre des photos en mode portrait ou paysage sans avoir à faire pivoter le smartphone.

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L’information provient du leaker Digital Chat Station, qui évoque l’utilisation d’un capteur OmniVision OV68F au format 1:1. Cette technologie pourrait équiper certains smartphones orientés photographie attendus au premier semestre 2027. Le nom de Huawei et celui du Nova 18 ne sont toutefois pas mentionnés directement dans la publication.

Un capteur selfie carré de 68 mégapixels pour le Huawei Nova 18 ?

Dans une publication datée du 11 novembre, Digital Chat Station indique qu’un capteur frontal carré de 68 mégapixels, fourni par OmniVision, serait actuellement en phase de test. Son arrivée est envisagée au cours du premier semestre 2027 sur des smartphones mettant l’accent sur la photographie.

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Cette information est rapprochée de précédentes rumeurs concernant la série Huawei Nova 18. Si cette association se confirme, le Nova 18 pourrait devenir le premier smartphone Huawei équipé d’un tel capteur frontal.

Le principe d’un capteur carré consiste à capturer une image au format 1:1, puis à permettre à l’utilisateur de recadrer la photo selon ses besoins. Il devient ainsi possible d’obtenir un cadrage vertical ou horizontal sans devoir tourner physiquement le téléphone. Cette approche pourrait également faciliter les selfies de groupe et les contenus destinés aux réseaux sociaux.

Apple et OPPO exploreraient également cette approche

Huawei ne serait pas le seul constructeur intéressé par cette évolution. Apple a déjà introduit une approche similaire avec la caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels des iPhone 17. Celle-ci permet d’adapter le cadrage en fonction de l’orientation et de la composition de l’image.

OPPO aurait également envisagé une solution comparable pour son Find X10 Ultra, un modèle qui aurait finalement été annulé selon les informations relayées par la source. Ce smartphone aurait été associé à un capteur selfie carré de 100 mégapixels.

L’intérêt de cette technologie est assez simple : offrir davantage de souplesse au cadrage sans multiplier les capteurs ni imposer une manipulation supplémentaire à l’utilisateur. Reste à savoir si la résolution de 68 mégapixels annoncée pour le capteur OmniVision apportera un avantage réellement perceptible au quotidien.

Le Nova 17 n’est même pas encore commercialisé

Il faudra toutefois patienter avant d’en savoir davantage sur le Nova 18. Huawei n’a pas encore lancé sa série Nova 17, attendue en Chine plus tard en novembre 2026.

Les premières fuites concernant cette génération évoquent deux écrans OLED 1,5K de 6,68 et 6,84 pouces, ainsi qu’un appareil photo principal de 200 mégapixels sur le modèle Pro et un téléobjectif de 50 mégapixels. Aucun de ces éléments ne fait état d’un capteur selfie carré.

La génération actuelle, représentée par les Nova 16, utilise quant à elle un appareil photo frontal de 50 mégapixels. Les modèles les plus haut de gamme disposeraient également d’un capteur multispectral.

Pour l’instant, les caractéristiques du capteur OmniVision OV68F restent largement inconnues. Sa taille physique et la dimension de ses pixels n’ont notamment pas été précisées. Il est donc encore trop tôt pour évaluer ses performances photographiques ou mesurer son intérêt face aux solutions déjà proposées par la concurrence.

Si la fuite se confirme, le Huawei Nova 18 pourrait néanmoins apporter une évolution intéressante à la photographie selfie. Mais il faudra attendre de nouvelles informations pour savoir si cette technologie sera réellement intégrée à la prochaine génération de smartphones Nova.