Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Redmi ne semble pas vouloir s’arrêter à la barre des 10 000 mAh. Alors que le Redmi K100 a officiellement franchi ce cap avec une batterie de 10 000 mAh, une nouvelle fuite évoque le développement d’un accumulateur encore plus imposant de 12 000 mAh. Sa planification pour la production de masse serait déjà achevée, même si aucun smartphone précis n’a été associé à cette capacité.

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Selon ces informations non confirmées, cette batterie serait destinée à un appareil positionné sur le segment milieu-haut de gamme. Redmi travaillerait également sur une capacité encore supérieure, comprise entre 13 000 et 14 000 mAh. Cette dernière serait toujours en phase d’évaluation, avec une éventuelle entrée en production de masse envisagée pour l’année prochaine.

De 9 000 à 12 000 mAh : Redmi accélère

La progression des capacités de batterie chez Redmi est particulièrement rapide. En janvier, le Redmi Turbo 5 Max avait été lancé avec une batterie de 9 000 mAh, alors présentée comme la plus importante jamais intégrée à un smartphone de la marque.

Quelques mois plus tard, le Redmi K100 a porté cette capacité à 10 000 mAh. Le smartphone associe cette batterie à une recharge filaire de 100 W. Si la nouvelle fuite se concrétise, un futur modèle pourrait donc gagner 3 000 mAh par rapport au Turbo 5 Max en moins d’un an.

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D’autres appareils pourraient également profiter de cette stratégie. Des fuites précédentes évoquaient une batterie supérieure à 10 000 mAh pour le Redmi Turbo 6 Max, tandis qu’une autre rumeur attribuait une capacité d’environ 10 000 mAh au Redmi Note 17 Pro Max. Rien ne permet toutefois de déterminer si la batterie de 12 000 mAh annoncée aujourd’hui est destinée à l’un de ces deux modèles.

Une batterie de 14 000 mAh également à l’étude

La capacité de 12 000 mAh ne serait pas la limite envisagée par Redmi. La marque évaluerait actuellement une batterie comprise entre 13 000 et 14 000 mAh. Une production de masse pourrait intervenir l’année prochaine, mais cette perspective reste conditionnelle et ne constitue pas une annonce officielle.

Plusieurs inconnues subsistent également concernant le futur smartphone équipé de la batterie de 12 000 mAh. La fuite ne donne aucune indication sur la puissance de recharge, l’épaisseur du téléphone, son poids ou son prix. Or, augmenter fortement la capacité d’une batterie implique aussi de relever des défis en matière d’intégration et de conception.

À titre de comparaison, le Redmi K100 débute autour de 525 dollars en Chine, soit 3 499 yuans. Aucun tarif ne peut toutefois être avancé pour le futur modèle.

Une disponibilité internationale loin d’être garantie

La commercialisation constitue une autre inconnue. Le Redmi K100 reste pour le moment réservé au marché chinois, sans indication officielle concernant une éventuelle sortie internationale. Un futur smartphone doté d’une batterie de 12 000 mAh pourrait suivre la même stratégie.

Pour l’instant, Redmi n’a confirmé ni l’existence d’un modèle précis ni le calendrier de lancement associé à cette nouvelle batterie. La planification de la production de masse évoquée par la fuite constitue une étape de développement, mais ne signifie pas qu’un smartphone sera prochainement commercialisé.