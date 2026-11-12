Le très ambitieux OPPO Find X10 Ultra ne serait finalement jamais commercialisé. Selon une nouvelle fuite publiée par Digital Chat Station sur Weibo, le constructeur aurait décidé de redistribuer les composants développés pour ce modèle à de futurs smartphones de la marque. Plusieurs technologies photo initialement associées à l’Ultra pourraient ainsi survivre à l’abandon du projet.

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Le leaker évoque notamment un nouveau modèle haut de gamme actuellement en phase de test, équipé d’un écran BOE de 6,89 pouces en définition 2K, d’un capteur selfie carré de 100 mégapixels et d’un appareil photo principal de 200 mégapixels. OPPO n’a toutefois confirmé ni l’annulation du Find X10 Ultra ni le transfert de ces composants vers d’autres appareils.

Un smartphone haut de gamme reprendrait les caractéristiques du Find X10 Ultra

Dans sa publication, Digital Chat Station explique que les composants restants du Find X10 Ultra seraient répartis entre plusieurs nouveaux modèles. Le leaker présente également les caractéristiques d’un smartphone décrit comme une évolution majeure, actuellement en cours de développement.

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Sa fiche technique provisoire reprend plusieurs éléments déjà évoqués dans les précédentes fuites sur le Find X10 Ultra : un écran BOE de 6,89 pouces avec une définition 2K, un capteur frontal carré de 100 mégapixels et un appareil photo principal de 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce, annoncé avec une plage dynamique élevée.

Cette correspondance renforce l’hypothèse d’un transfert de technologies entre les deux projets. Cependant, Digital Chat Station ne précise pas le nom du smartphone qui serait en train de tester cette configuration.

Le téléobjectif périscopique 10x reste sans destination connue

Une autre question concerne le téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 10x, qui aurait initialement été prévu pour le Find X10 Ultra. Interrogé sur le devenir de ce composant, Digital Chat Station a simplement répondu « Another World ».

Cette réponse ne permet pas d’identifier un modèle précis ni de confirmer que le module sera effectivement réutilisé. Le sort de cette caméra reste donc inconnu.

Le leaker a également été interrogé sur un capteur ultra grand-angle de 200 mégapixels repéré lors de tests d’un modèle désigné par les lettres « PM ». Il a confirmé qu’il s’agissait bien du grand capteur évoqué, ajoutant qu’un objectif ultra grand-angle associé au Samsung HP5 avait également été testé.

L’abréviation « PM » pourrait faire référence à un modèle Pro Max. Une possibilité serait le Find X10 Pro Max, déjà commercialisé et précédemment associé à un capteur ultra grand-angle Samsung HP5. Il pourrait toutefois s’agir d’un autre smartphone de cette catégorie encore en développement.

Le Find X10 Ultra aurait-il été définitivement abandonné ?

Cette nouvelle fuite s’inscrit dans la continuité d’informations publiées au début du mois de novembre, selon lesquelles Oppo aurait mis en pause, voire abandonné, le projet Find X10 Ultra. Cette hypothèse surprend compte tenu des caractéristiques photographiques ambitieuses qui avaient été évoquées pour ce modèle.

La redistribution de ses composants pourrait permettre à OPPO de conserver une partie des investissements réalisés et de les intégrer à d’autres appareils de son catalogue. Le constructeur pourrait ainsi exploiter certaines innovations sans nécessairement commercialiser le smartphone Ultra initialement envisagé.

Pour l’instant, plusieurs inconnues demeurent : l’identité du nouveau modèle en test, le devenir du zoom périscopique 10x et la configuration définitive des futurs appareils. En l’absence de confirmation officielle, l’annulation du Find X10 Ultra comme le transfert de ses composants doivent encore être considérés comme des informations non vérifiées.

Si ces éléments se confirment, OPPO pourrait finalement proposer une partie des technologies photo imaginées pour son Find X10 Ultra sur un autre smartphone haut de gamme.