Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

GTA 6 pourra bien se jouer sur Xbox One, mais en streaming. Rockstar et Microsoft ont annoncé le 10 novembre que le jeu serait disponible via Xbox Cloud Gaming sur les Xbox Series X|S et sur la Xbox One, dès son lancement le 19 novembre. La console de 2013 ne recevra pas de version native, mais pourra afficher le jeu depuis les serveurs de Microsoft.

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Le jeu devra toutefois être acheté séparément, il ne fait partie d’aucun abonnement Game Pass, et le cloud gaming impose désormais un nombre d’heures limité chaque mois. Voici ce qu’il faut savoir.

À quelle heure jouer à GTA 6 en cloud gaming ?

Le streaming ouvrira le 19 novembre à 1 h du matin, heure de la côte Est américaine, soit 7 h à Paris. La version installée sur console se débloque, elle, à minuit heure locale partout dans le monde : un joueur français qui passe par le cloud démarrera donc sept heures après celui qui a installé le jeu sur sa Series X. Les joueurs sur Xbox Series X|S ont donc intérêt à précharger le jeu, pour éviter de dépendre du cloud et de son compteur d’heures.

Autre limite : la version en streaming utilise les réglages graphiques de la Xbox Series S, même si vous la lancez depuis une Series X. Rockstar rappelle aussi que la qualité de la connexion peut influer sur les performances, d’une façon qui n’affecterait pas une partie en local.

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Des heures de cloud comptées

Le cloud gaming de Microsoft passe en effet d’un accès illimité à un forfait mensuel d’heures. Selon Digital Citizen, qui s’appuie sur l’annonce de Microsoft de septembre, les abonnements incluent 5 heures par mois pour Game Pass Essential, 10 pour Premium et 15 pour Ultimate. Pour un jeu que l’on joue par longues sessions, l’allocation maximale pourrait être épuisée en quelques jours.

Il est aussi possible, depuis le 11 novembre dans les pays pris en charge, d’acheter des heures de cloud sans abonnement Game Pass, comme nous l’avons détaillé dans notre article sur les forfaits dès 3,99 dollars. Les tarifs définitifs n’ont pas été publiés : les prix de 3,99 dollars les 10 heures, 7,99 dollars les 25 heures et 11,99 dollars les 50 heures ne concernaient que le test Xbox Insider. Nous n’avons pas pu vérifier leur disponibilité en France.

Pas de cloud sur PC ni sur téléphone

Le communiqué ne cite que les consoles Xbox. Matthew Ball, responsable de la stratégie Xbox, avait déjà indiqué en octobre que GTA 6 ne serait pas diffusé en streaming sur PC au lancement. Un Fire TV Stick pourrait suffire, mais cela ne figure pas dans l’annonce de Rockstar.

Rockstar a également confirmé la prise en charge du Remote Play sur PlayStation et Xbox, qui permet de diffuser le jeu installé sur votre console vers un autre appareil. La compatibilité avec un PC ou une console portable n’est pas confirmée. D’autres titres de Rockstar, dont GTA V et Red Dead Redemption 2, doivent rejoindre le catalogue du cloud dans les prochains mois.