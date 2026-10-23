Microsoft introduit une nouvelle façon de jouer en streaming sans souscrire à Xbox Game Pass. Depuis le 21 octobre 2026, les membres du programme Xbox Insider peuvent tester des forfaits de temps de jeu à partir de 3,99 dollars. Le déploiement général est prévu en novembre, au moment où Xbox doit également instaurer des limites mensuelles de jeu dans le cloud pour les abonnés Game Pass.

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Cette nouvelle formule repose sur un principe simple : acheter un nombre d’heures de jeu plutôt que payer un abonnement mensuel. Microsoft propose trois packs, qui permettent de jouer sans publicité et dont les heures restent disponibles jusqu’à leur utilisation complète.

Xbox Cloud Gaming : les prix des nouveaux forfaits

Les trois forfaits annoncés par Microsoft sont les suivants :

Pack découverte (pour quelques sessions de jeu) : 3,99 dollars

Pack intermédiaire (Pour jouer plus régulièrement) : 7,99 dollars

Pack longue durée (Pour davantage de temps de jeu) : 11,99 dollars

Le tarif horaire diminue avec les packs les plus importants. Le forfait de 10 heures revient à environ 0,40 dollar par heure, contre 0,32 dollar pour 25 heures et 0,24 dollar pour 50 heures. Ces montants sont calculés à partir des prix annoncés, hors éventuelles taxes.

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Microsoft présente ces packs comme une expérience sans publicité, avec des temps d’attente réduits et une diffusion de meilleure qualité. Les heures achetées ne sont pas soumises à une échéance mensuelle : elles restent disponibles jusqu’à leur consommation. Une fois le crédit épuisé, il est possible d’acheter un nouveau pack.

Les abonnés Game Pass auront aussi des limites mensuelles

Cette nouvelle formule intervient alors que Microsoft prévoit de plafonner le temps de jeu dans le cloud inclus avec les abonnements Xbox Game Pass à partir de novembre 2026.

Abonnement Temps de jeu mensuel inclus Game Pass Ultimate 15 heures Game Pass Premium 10 heures Game Pass Essential 5 heures

Selon les informations communiquées, ces heures incluses seront associées à une expérience avec publicité. Les joueurs qui souhaitent poursuivre leurs sessions au-delà de leur quota pourront acheter des packs supplémentaires, avec une expérience sans publicité.

Ce changement modifie la logique du cloud gaming chez Xbox. Jusqu’ici, l’accès au jeu en streaming était notamment associé à certains abonnements Game Pass. Avec ces forfaits, Microsoft cherche à proposer une solution à ceux qui ne souhaitent pas s’engager dans un abonnement mensuel, mais qui veulent jouer ponctuellement à des titres compatibles.

Une formule adaptée aux joueurs occasionnels ?

L’achat d’heures peut être intéressant pour les joueurs qui utilisent rarement le cloud gaming. Un pack de 10 heures à 3,99 dollars représente une dépense limitée pour tester un jeu ou profiter de quelques sessions sans payer un abonnement complet.

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Pour les joueurs réguliers, le calcul est moins évident. Il faudra comparer le prix des packs supplémentaires avec le coût de l’abonnement et les autres avantages inclus dans Game Pass. Le forfait de 50 heures est plus économique à l’heure, mais il représente tout de même 11,99 dollars, auxquels peuvent s’ajouter d’autres achats si le temps de jeu vient à manquer.

Il faut également distinguer le temps de jeu du droit d’accès aux jeux. Acheter des heures de streaming ne signifie pas que tous les jeux du catalogue Xbox deviennent accessibles gratuitement. Le jeu concerné et l’appareil utilisé doivent être compatibles avec le cloud gaming, et les droits d’accès au titre restent déterminants.

Microsoft prépare une évolution du modèle Game Pass

Ces forfaits arrivent dans un contexte de réflexion plus large autour de Xbox Game Pass. Des informations non confirmées évoquent une évolution de l’offre vers des formules permettant de payer uniquement pour certaines fonctionnalités. D’autres rapports spéculent sur une possible modification de la place des sorties disponibles dès leur lancement dans les abonnements à partir de 2027.

Ces éléments restent à confirmer et ne font pas partie des modalités officielles annoncées pour les packs de temps de jeu. La nouveauté concrète est la possibilité d’acheter du temps de cloud gaming sans souscrire à Game Pass, d’abord pour les Xbox Insiders, puis pour l’ensemble des joueurs lors du déploiement prévu en novembre.

Pour Microsoft, le modèle présente un intérêt évident : monétiser les sessions de jeu en streaming au-delà des abonnements traditionnels. Pour les joueurs, l’intérêt dépendra surtout de leur fréquence d’utilisation, du catalogue accessible et de la qualité réelle du service. Le prix d’entrée est bas, mais la facture peut augmenter rapidement pour ceux qui jouent plusieurs dizaines d’heures chaque mois.