Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

À quelques jours de la sortie de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, Rockstar Games pourrait avoir laissé échapper un premier indice sur l’avenir de son expérience multijoueur. Des références découvertes dans les données internes du PlayStation Store suggèrent que le jeu disposerait déjà de certaines fonctionnalités liées aux sessions en ligne.

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De quoi relancer les spéculations autour d’un successeur à GTA Online, même si Rockstar n’a encore rien annoncé officiellement.

La découverte a été relayée par le compte PlayStation Game Size, connu pour surveiller les modifications apportées à la base de données de Sony. Trois références associées à GTA 6 ont notamment été repérées : joinSession , launchActivity et launchMultiplayerActivity . Ces identifiants correspondent à des fonctionnalités PlayStation permettant notamment de rejoindre directement une session ou de lancer une activité depuis l’interface de la console.

PlayStation laisse entrevoir des fonctionnalités multijoueur

La présence de ces références laisse penser que Rockstar a déjà préparé une partie de l’intégration technique nécessaire à des fonctionnalités multijoueur. Les identifiants évoquent notamment la possibilité de rejoindre des sessions et de lancer des activités spécifiques, deux éléments qui pourraient s’inscrire dans une future expérience en ligne.

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Il faut toutefois rester prudent sur leur signification. Ces données proviennent des métadonnées techniques de PlayStation et ne prouvent ni que le mode multijoueur est terminé, ni qu’il est actuellement jouable, ni même qu’il sera disponible dès le lancement du jeu.

Rockstar reste d’ailleurs particulièrement discret sur le sujet. La communication officielle autour de GTA 6 se concentre essentiellement sur son aventure solo, avec les personnages Jason et Lucia et la reconstitution de Vice City. Aucun successeur de GTA Online n’a pour le moment été présenté.

GTA Online pourrait arriver après la campagne solo

Plusieurs informations précédentes ont évoqué un lancement différé de la composante multijoueur de GTA 6, potentiellement en 2027. En septembre, Dan Clancy, le patron de Twitch, avait lui aussi laissé entendre qu’une expérience en ligne pourrait arriver l’année prochaine. Rockstar n’a cependant confirmé aucun calendrier.

Le studio avait déjà séparé les deux expériences lors de la sortie de GTA 5. Le jeu solo était arrivé le 17 septembre 2013, tandis que GTA Online avait été lancé le 1er octobre, soit environ deux semaines plus tard. Rockstar pourrait reprendre une stratégie similaire afin de permettre aux joueurs de découvrir d’abord la campagne avant de se retrouver dans un univers multijoueur.

Mais cette hypothèse reste ouverte. Les références repérées dans les bases de données PlayStation ne permettent pas de déterminer si le mode en ligne sera disponible quelques jours après la sortie, plusieurs mois plus tard ou dans le courant de l’année suivante.

GTA 6 approche de son lancement sur PS5 et Xbox

Pour le moment, le calendrier de sortie annoncé reste fixé au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Selon les informations rapportées, les préchargements sur PlayStation doivent commencer le 10 novembre.

La version PlayStation actuellement référencée porterait le numéro 01.001.004. Ces éléments techniques ne donnent toutefois aucune indication supplémentaire sur le contenu multijoueur.

À mesure que la sortie approche, les joueurs espèrent donc obtenir des informations plus concrètes sur la suite de GTA Online. Les premières traces découvertes dans les données de Sony montrent que des fonctionnalités liées aux sessions et aux activités multijoueur sont référencées, mais seule une annonce de Rockstar permettra de connaître les véritables ambitions du studio pour le jeu en ligne.