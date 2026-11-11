Google commence à déployer sa mise à jour Pixel Drop de novembre 2026. Cette nouvelle édition apporte plusieurs évolutions importantes aux smartphones Pixel 10, notamment l’arrivée de Gemini Intelligence et de nouvelles fonctions d’automatisation. Les Pixel Watch 3 et modèles ultérieurs bénéficient également de nouveautés, tandis que Google prépare l’arrivée de son premier traceur connecté, le Pixel Tag.

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Cette mise à jour marque surtout une bonne nouvelle pour les propriétaires de Pixel 10 : plusieurs fonctionnalités jusqu’ici associées à la nouvelle génération de smartphones Google arrivent désormais sur les modèles de l’année précédente.

Gemini Intelligence étend ses capacités aux Pixel 10

Les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold accueillent GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche Intelligence. Ces appareils rejoignent ainsi les Pixel 11 dans la liste des smartphones compatibles avec les nouvelles capacités de l’assistant de Google.

Parmi les nouveautés figure Rambler, une fonction qui transforme un enregistrement vocal naturel en texte clair et structuré. Elle supprime notamment les hésitations, les mots de remplissage et les répétitions, afin de produire un contenu plus facile à lire et à partager.

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Google introduit également de nouvelles possibilités d’automatisation et des suggestions personnalisées. Avec l’extension Automations, les utilisateurs peuvent demander à Gemini d’effectuer certaines tâches habituelles, comme commander des courses, réserver un trajet ou prendre une réservation.

Les nouvelles Proactive Gemini Actions permettent par ailleurs d’agir directement à partir du contenu affiché à l’écran. Il devient notamment possible de sélectionner un passage et de demander à Gemini d’en produire un résumé depuis le menu contextuel. Dans une conversation, l’assistant peut aussi identifier une liste de courses et transférer les éléments concernés vers Google Keep.

Create My Widget permet de concevoir des widgets avec une simple instruction

Autre nouveauté attendue : Create My Widget arrive enfin sur les smartphones Pixel 10 et les modèles plus récents. Présentée lors d’un événement organisé avant Google I/O, cette fonction permet de créer des widgets personnalisés à partir de simples instructions en langage naturel.

L’utilisateur peut ainsi décrire le widget qu’il souhaite obtenir plutôt que de se limiter aux modèles prédéfinis. Google indique également que la fonctionnalité arrivera prochainement sur les Pixel Watch 4 et Pixel Watch 5.

Les Pixel Watch 3 gagnent des entraînements guidés

Les montres connectées Pixel Watch 3 et les modèles ultérieurs bénéficient de Step-by-step Workouts. Cette fonctionnalité accompagne les utilisateurs tout au long de leurs séances sportives en affichant les instructions correspondant à chaque exercice, directement sur la montre ou sur le smartphone associé.

Il est également possible d’enregistrer les répétitions et les poids utilisés depuis la montre, tout en consultant des indicateurs en temps réel sur son écran ou celui du téléphone.

Google prévoit aussi d’ajouter Phone to Watch Unlock aux Pixel Watch 3 et modèles plus récents. Cette fonction permettra de déverrouiller automatiquement la montre à l’aide d’un smartphone associé situé à proximité.

Le Pixel Tag se prépare à rejoindre l’écosystème Android

Le Pixel Drop de novembre prépare également le terrain pour le lancement du Pixel Tag, le premier traceur d’objets de Google, dont la commercialisation est annoncée pour le lendemain de la publication de l’article source.

L’entreprise ajoute la prise en charge de ce nouvel accessoire à tous les smartphones fonctionnant sous Android 9 ou une version ultérieure. Le Pixel Tag s’appuiera sur Find Hub et sur un réseau mondial de plus d’un milliard d’appareils Android pour aider à retrouver les objets égarés.

Google met ainsi en avant l’étendue de son écosystème pour rivaliser avec les solutions de localisation déjà proposées sur le marché.

De nouvelles icônes et HiLight dans Google Messages

La mise à jour apporte aussi quelques améliorations plus discrètes. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser davantage l’apparence de leur écran d’accueil grâce à de nouveaux styles d’icônes générés avec l’aide de l’IA.

Enfin, HiLight évolue sur les Pixel 11 Pro. La fonctionnalité prend désormais en charge Google Messages et peut faire briller l’écran lors de la réception d’un message provenant d’un contact considéré comme important.

Le Pixel Drop de novembre est en cours de déploiement sur les smartphones, tablettes et montres Pixel encore pris en charge. Comme souvent avec les mises à jour de Google, la disponibilité effective des différentes fonctionnalités peut varier selon les appareils et les régions.

Avec cette mise à jour, Google étend donc plusieurs fonctions de son écosystème aux Pixel 10, tout en renforçant l’intégration de Gemini dans les usages quotidiens. L’arrivée de Create My Widget et des automatisations constitue notamment une évolution intéressante pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser davantage leur smartphone sans multiplier les manipulations.