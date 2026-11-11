Google poursuit l’évolution de son écosystème dédié à la santé et au sport. Après avoir introduit Google Health Coach, son coach personnel reposant sur Gemini, l’entreprise enrichit les possibilités offertes par ses montres connectées.

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Le Pixel Drop de novembre apporte notamment Step-by-step Workouts, une fonctionnalité qui guide les utilisateurs pendant leurs séances directement depuis leur Pixel Watch.

Cette nouveauté s’inscrit dans les efforts de Google pour faciliter le suivi de l’activité physique. Elle est accompagnée de plusieurs fonctions en préparation, dont le filtrage des appels avec Gemini, des résumés intelligents des notifications et une nouvelle méthode pour déverrouiller sa montre à l’aide de son smartphone.

Les Pixel Watch peuvent désormais guider chaque exercice

Google Health permet déjà de créer des programmes d’entraînement personnalisés à partir de simples instructions en langage naturel. Le service propose également des recommandations basées sur les objectifs sportifs, les données d’activité et la récupération. Google a récemment amélioré l’enregistrement des exercices, avec davantage d’informations pouvant être ajoutées manuellement.

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Avec Step-by-step Workouts, l’entreprise veut maintenant simplifier le suivi des séances. La fonctionnalité affiche directement sur la Pixel Watch les instructions correspondant à chaque exercice d’une routine sportive. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter les étapes de leur entraînement sans devoir constamment sortir leur smartphone.

Pour une séance de musculation, il devient notamment possible d’enregistrer le nombre de répétitions et les poids utilisés au fur et à mesure de l’exercice. La montre affiche également des données en temps réel, qui restent consultables depuis le téléphone associé.

Step-by-step Workouts est en cours de déploiement sur les Pixel Watch 3 et les modèles plus récents. Google n’a toutefois pas précisé si cette fonctionnalité nécessitait un abonnement Google Health Premium.

Gemini Call Screen arrive sur la Pixel Watch 5

Google prépare également l’arrivée de Gemini Call Screen sur la Pixel Watch 5. Cette fonction permettra de filtrer les appels entrants à la demande et d’obtenir des informations sur l’appelant avant de décider de décrocher.

L’objectif est de donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur les appels qu’ils reçoivent, sans avoir à consulter systématiquement leur smartphone. Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera toutefois réservée aux États-Unis.

Des résumés IA et le déverrouillage avec un smartphone en préparation

D’autres nouveautés sont également annoncées pour les Pixel Watch 3 et les modèles ultérieurs. Google travaille notamment sur des Notification Summaries reposant sur l’intelligence artificielle. Cette fonction doit permettre de synthétiser les notifications reçues afin de faciliter leur consultation depuis le poignet.

Son fonctionnement nécessitera Wear OS 7,1 ainsi qu’un smartphone Pixel compatible. Google prépare parallèlement Phone to Watch Unlock, une fonction qui permettra de déverrouiller une montre connectée à l’aide d’un smartphone associé situé à proximité, sans avoir à saisir son code PIN ou son schéma.

Cette dernière fonctionnalité dépendra toutefois de la disponibilité de la technologie UWB dans les régions concernées. Les deux nouveautés sont annoncées pour une arrivée ultérieure, sans calendrier précis dans les informations communiquées.

Avec ces évolutions, Google cherche à faire de la Pixel Watch un compagnon plus autonome pour le sport et les usages quotidiens. Les entraînements guidés rapprochent notamment la montre des outils de coaching sportif, tandis que les fonctions Gemini et les résumés de notifications renforcent progressivement son rôle d’assistant personnel au poignet.