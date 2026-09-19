Le premier véritable aperçu du futur PC portable conçu autour de la nouvelle plateforme Googlebook vient d’apparaître. De nouvelles images promotionnelles partagées par Evan Blass dévoilent le Lenovo Googlebook 15, accompagné d’une souris et de plusieurs accessoires assortis, à quelques jours de l’ouverture attendue des précommandes le 21 septembre.

Au-delà de sa fiche technique plutôt ambitieuse, cette machine doit surtout matérialiser la stratégie annoncée par Google quelques mois plus tôt : construire une nouvelle génération de PC reposant sur sa pile technologique Android, avec Gemini profondément intégré au système. Après des années durant lesquelles ChromeOS représentait son principal visage sur ordinateur, Google semble désormais préparer une plateforme beaucoup plus directement connectée à son écosystème mobile.

Lenovo Googlebook 15 : un ultraportable de 15,3 pouces particulièrement léger

Les nouveaux visuels permettent d’abord de mieux cerner le positionnement matériel du Googlebook 15. Lenovo aurait opté pour un châssis mesurant environ 341,1 × 236 × 16 mm, pour un poids contenu à 1,29 kg. Ce dernier chiffre est particulièrement intéressant pour un ordinateur équipé d’un écran de plus de 15 pouces. Lenovo semble chercher un équilibre entre grande surface d’affichage et mobilité plutôt que de transformer le Googlebook en station de travail imposante.

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Le capot accueille également un élément visuel baptisé Glowbar. Cette bande lumineuse sert notamment d’indicateur pour la batterie et la recharge, tout en donnant au produit une identité immédiatement reconnaissable.

Cette signature lumineuse semble d’ailleurs se prolonger dans les accessoires. Les images montrent une souris Lenovo assortie dotée d’une bande LED similaire, suggérant que le constructeur ne prépare pas uniquement un ordinateur isolé, mais une petite famille de produits autour de Googlebook.

Une approche qui rappelle l’importance de l’identité matérielle pour une plateforme entièrement nouvelle. Google et ses partenaires doivent distinguer visuellement ces machines des innombrables PC Windows déjà présents dans les rayons, tout en évitant de les faire passer pour de simples Chromebooks plus puissants.

Un écran OLED 120 Hz de 2 880 × 1 800 pixels

La dalle devrait constituer l’un des principaux arguments du Lenovo Googlebook 15. L’ordinateur embarquerait un écran tactile OLED de 15,3 pouces affichant une définition de 2 880 × 1 800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale atteindrait 500 nits, tandis que Lenovo annoncerait une couverture complète de l’espace colorimétrique DCI-P3. Ces caractéristiques placeraient clairement la machine au-dessus d’un positionnement bureautique d’entrée de gamme. La combinaison OLED, haute définition et 120 Hz correspond davantage aux ultraportables premium actuels.

Une caméra de 5 mégapixels compatible avec la reconnaissance faciale prendrait place au-dessus de l’écran. Lenovo aurait également prévu un obturateur physique de confidentialité, permettant de masquer mécaniquement le capteur lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le clavier serait rétroéclairé et accompagné d’un imposant pavé tactile de 150 × 95 mm avec retour haptique. Cette technologie remplace le mécanisme physique traditionnel par une surface simulant le clic grâce à des vibrations, ce qui permet notamment d’obtenir une réponse plus homogène sur toute la zone tactile.

Mais, un autre élément du clavier attire davantage l’attention : une nouvelle touche marquée du logo « G » de Google, installée entre Fn et Alt.

Une touche « G » qui pourrait devenir le raccourci vers Gemini

La fonction exacte de cette touche n’a pas encore été dévoilée. La possibilité la plus évidente serait naturellement un accès direct à Gemini, mais elle pourrait également servir de touche système regroupant plusieurs fonctions propres à Googlebook. Tant que Google ou Lenovo ne l’auront pas confirmé, son rôle précis reste donc à déterminer.

Son existence est néanmoins symbolique. Microsoft a introduit une touche Copilot sur certains PC Windows afin de donner à son assistant IA une place physique sur le clavier. Google pourrait suivre une logique comparable, mais avec une intégration potentiellement plus profonde, puisque Googlebook est conçu dès le départ autour de sa nouvelle plateforme.

Gemini Intelligence doit justement occuper une position centrale dans l’expérience. L’enjeu ne sera pas seulement de lancer un chatbot à l’aide d’un bouton, mais de déterminer jusqu’où l’assistant peut intervenir dans les applications, les fichiers et les interactions entre appareils.

La valeur de cette touche « G » dépendra donc de ce que Google lui permettra réellement de contrôler. Si elle ne fait qu’ouvrir Gemini, elle restera essentiellement un raccourci. Si elle devient le point d’entrée d’un agent capable d’agir dans le système, elle pourrait devenir l’un des éléments qui distinguent réellement Googlebook des PC traditionnels.

Intel Core Ultra, jusqu’à 32 Go de RAM et Wi-Fi 7

Sous le capot, le Lenovo Googlebook 15 devrait conserver une architecture relativement familière pour les utilisateurs de PC. La machine est attendue avec un Intel Core Ultra 5 325, accompagné de 16 ou 32 Go de mémoire LPDDR5x. Deux configurations de stockage seraient proposées, avec des SSD de 256 ou 512 Go. La connectivité comprendrait le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, tandis que Lenovo ne sacrifierait pas complètement les ports physiques au nom de la finesse.

Deux connecteurs Thunderbolt 4 seraient présents aux côtés d’un USB-A 3.2, d’une sortie HDMI 2.0 et d’une prise casque 3,5 mm. Un système composé de quatre haut-parleurs assurerait la partie audio.

La batterie de 70 Wh offrirait jusqu’à 11 heures d’autonomie selon les données disponibles. Ce chiffre devra naturellement être vérifié en conditions réelles, d’autant que l’écran OLED 120 Hz et la manière dont la nouvelle plateforme Google gère les tâches en arrière-plan auront une influence importante sur l’endurance.

Cette configuration montre surtout que Googlebook ne semble pas chercher à imposer une architecture matérielle radicalement différente. Google mise ici sur des composants de PC traditionnels et concentre davantage la rupture sur le logiciel.

Googlebook veut rapprocher Android du véritable ordinateur portable

C’est précisément sur ce terrain que le Googlebook 15 devient plus intéressant que sa fiche technique. Google a annoncé sa nouvelle génération de Googlebooks en mai 2026 avec une plateforme construite à partir de technologies Android plutôt que sur ChromeOS tel qu’on le connaît aujourd’hui. Les premiers modèles de plusieurs constructeurs doivent désormais donner une forme commerciale à cette stratégie.

Le système doit reprendre certains principes familiers de l’écosystème Google tout en proposant une expérience adaptée au clavier, au trackpad et aux grands écrans. Gemini Intelligence doit parallèlement occuper une place centrale dans cette nouvelle architecture.

L’un des objectifs affichés est également d’améliorer la continuité entre smartphone et ordinateur. C’est probablement l’un des enjeux les plus importants pour Google. Android domine largement le marché des smartphones, mais cette présence ne s’est jamais traduite par un contrôle comparable de l’informatique personnelle traditionnelle.

ChromeOS a construit sa propre place, notamment dans l’éducation et sur les machines abordables, sans réellement devenir l’équivalent de Windows ou macOS pour la majorité des utilisateurs professionnels. Une plateforme davantage construite autour d’Android peut changer cette dynamique en donnant aux développeurs et aux utilisateurs un environnement plus proche de celui qu’ils connaissent déjà sur mobile.

Lenovo prépare déjà un petit écosystème autour de son Googlebook

Les images publiées montrent que Lenovo ne compte pas lancer son ordinateur seul. Une souris assortie reprend notamment le langage visuel de la Glowbar, même si ses éventuelles fonctions liées à l’IA ne sont pas encore connues. Le constructeur prépare également des écouteurs Lenovo E310 ainsi qu’un sac convertible 540 Convertible Tote susceptible d’être proposé dans certaines offres. Ces accessoires peuvent paraître secondaires, mais ils participent au positionnement du produit.

Pour réussir le lancement d’une nouvelle catégorie de PC, Google doit éviter que Googlebook soit perçu comme une simple expérimentation logicielle installée sur un ordinateur Lenovo générique. Une identité matérielle cohérente et un ensemble d’accessoires peuvent aider à donner davantage de substance à la plateforme.

Les précommandes sont attendues à partir du 21 septembre, ce qui signifie que les dernières inconnues autour du produit devraient rapidement être levées, notamment son prix, les configurations disponibles selon les marchés et le fonctionnement exact de sa touche Google.

Le véritable test commencera ensuite. Sur le papier, le Lenovo Googlebook 15 possède déjà les caractéristiques d’un ultraportable premium crédible : écran OLED 120 Hz, faible poids, Core Ultra, Wi-Fi 7 et connectique complète. Mais aucune de ces caractéristiques ne suffit à expliquer pourquoi un utilisateur choisirait Googlebook plutôt qu’un PC Windows.

Cette réponse devra venir du logiciel. Si Google réussit à transformer Android, Gemini et la continuité avec le smartphone en une expérience réellement pensée pour le PC, le Googlebook 15 pourrait représenter bien davantage qu’un nouveau portable Lenovo : il pourrait être la première démonstration crédible de la manière dont Google imagine l’ordinateur personnel après ChromeOS.