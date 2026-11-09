WhatsApp prépare une nouvelle fonctionnalité qui pourrait faciliter le recadrage et le partage de photos sur iPhone. L’application teste actuellement un outil capable d’étendre les images grâce à l’intelligence artificielle, en générant du contenu au-delà de leurs bordures d’origine.

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Une fonction qui rappelle celle introduite par Apple avec iOS 27, mais qui pourrait être accessible directement depuis WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche.

Baptisée Expand, cette option permet de modifier le cadrage d’une photographie sans devoir passer par une application externe. Elle s’appuie sur Meta AI pour compléter les zones manquantes et adapter les dimensions de l’image, notamment lorsqu’il faut passer à un format différent pour une publication ou un statut.

Une extension d’image directement depuis WhatsApp

D’après les informations rapportées par WABetaInfo, la fonctionnalité est actuellement testée auprès d’un petit groupe d’utilisateurs de la version bêta de WhatsApp sur iOS. Son fonctionnement est relativement simple : il suffit d’ouvrir une photo depuis une conversation pour accéder à l’interface d’édition de l’application, qui propose déjà plusieurs effets reposant sur l’intelligence artificielle.

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Le nouvel outil d’extension apparaît aux côtés de ces options. Après l’avoir sélectionné, l’utilisateur doit patienter quelques instants pendant que Meta AI génère de nouveaux éléments autour de la photographie. L’objectif est de prolonger visuellement la scène au-delà de ses limites initiales, afin d’obtenir un cadrage plus large ou un autre format.

Une fois le résultat affiché, il est possible de l’envoyer directement dans une conversation ou de le publier dans son statut WhatsApp. La fonction évite ainsi de devoir exporter la photo vers un autre service pour effectuer cette retouche.

Une fonction qui s’adapte au format de la photo

L’outil ne serait toutefois pas systématiquement disponible. WhatsApp masquerait l’option lorsque l’image respecte déjà le format pris en charge par le cadre proposé. Pour faire apparaître la fonctionnalité, WABetaInfo recommande notamment d’essayer avec une photographie carrée.

Ce comportement suggère que l’extension est principalement destinée aux situations où le cadrage initial ne correspond pas au format souhaité. Elle peut ainsi aider à adapter une image à une publication sans couper une partie importante de la scène.

Plusieurs essais possibles avant l’envoi

WhatsApp prévoit également de laisser l’utilisateur contrôler le résultat avant de partager la photographie. Tant que le bouton d’envoi n’a pas été activé, l’image modifiée reste au stade de prévisualisation dans l’interface d’édition.

Si le remplissage généré par l’IA ne convient pas, il est possible d’annuler la modification pour retrouver la photo originale, puis de relancer l’extension afin d’obtenir une autre proposition. Selon WABetaInfo, les utilisateurs peuvent répéter l’opération autant de fois que nécessaire.

Cette approche permet de tester plusieurs cadrages sans risquer d’écraser l’image de départ. Elle rapproche aussi WhatsApp d’une véritable application de retouche légère, avec des outils d’IA accessibles directement au moment du partage.

WhatsApp veut intégrer davantage d’IA à son application

Cette nouveauté s’inscrit dans une tendance plus large : l’intégration progressive de fonctions génératives au sein des applications de messagerie. Apple propose déjà une fonction similaire avec iOS 27, mais celle-ci est réservée aux iPhone compatibles avec les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Siri. L’outil de WhatsApp pourrait donc constituer une alternative pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’un appareil compatible avec Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche.

Pour l’instant, la fonctionnalité reste en phase de test sur iOS et son déploiement général n’est pas annoncé. Les utilisateurs devront donc attendre une prochaine mise à jour pour savoir quand ils pourront étendre leurs photos directement depuis WhatsApp.