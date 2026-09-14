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Comprendre

Qu'est-ce que WhatsApp ?

Définition, fonctionnement, versions, prix, accès et limites de WhatsApp — la fiche de référence pour tout comprendre.

01 Définition

Qu'est-ce que WhatsApp, au juste ?

WhatsApp est une application de messagerie mobile créée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, rachetée par Facebook (devenu Meta) en 2014 pour environ 19 milliards de dollars. Elle permet d’échanger messages, photos, vidéos et documents, de passer des appels vocaux et vidéo, et de créer des groupes ou des chaînes de diffusion.

Comme RCS, un compte WhatsApp reste lié à un numéro de téléphone. Mais contrairement à RCS ou au SMS, WhatsApp ne bascule pas automatiquement vers un autre canal si le destinataire n’a pas l’application : les deux parties doivent l’avoir installée. Depuis 2016, tous les échanges sont chiffrés de bout en bout par défaut, grâce à un protocole développé à l’origine par Signal.

En 2026, Meta a commencé à faire évoluer WhatsApp au-delà du simple statut d’application gratuite : des noms d’utilisateur permettent désormais de masquer son numéro de téléphone, une messagerie IA privée (Incognito Chat) est apparue, et un abonnement payant, WhatsApp Plus, est en test depuis avril 2026 avant d’être étendu à Instagram et Facebook fin mai.

La sécurité reste un chantier permanent : passkeys et vérification en deux étapes renforcées depuis août 2026, ainsi qu’un étiquetage des contenus générés par IA dans les chaînes publiques.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2009

    Création

    Jan Koum et Brian Acton fondent WhatsApp.

  2. 2014

    Rachat par Facebook

    Facebook rachète WhatsApp pour environ 19 milliards de dollars.

  3. 2016

    Chiffrement de bout en bout

    Le chiffrement de bout en bout, basé sur le protocole de Signal, est activé par défaut pour tous les échanges.

  4. Avril 2026

    Noms d'utilisateur

    Possibilité de masquer son numéro de téléphone grâce à un nom d’utilisateur.

  5. Mai 2026

    Incognito Chat & WhatsApp Plus

    Lancement d’Incognito Chat pour des conversations IA privées, et test de WhatsApp Plus, un abonnement payant (thèmes, stickers premium, chats épinglés), étendu fin mai à Instagram Plus et Facebook Plus.

  6. Août 2026

    Sécurité renforcée

    Passkeys et vérification en deux étapes renforcées, et étiquetage des contenus générés par IA dans les chaînes.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Gratuit

Standard
0 €
  • Messagerie, appels et vidéo illimités
  • Chiffrement de bout en bout par défaut
  • Groupes et chaînes

WhatsApp Plus

Abonnement payant
En test
  • Thèmes et personnalisation
  • Stickers premium
  • Chats épinglés en plus grand nombre

WhatsApp Plus est un abonnement en test depuis 2026, testé en parallèle sur Instagram et Facebook ; les tarifs et la disponibilité varient selon les marchés et ne sont pas encore généralisés.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Mobile
iOS et Android
Application principale, liée à un numéro de téléphone
Web / Desktop
web.whatsapp.com, apps Windows/Mac
Miroir de la session mobile
Professionnels
WhatsApp Business
Application dédiée, dossier séparé des conversations personnelles depuis août 2026
API
WhatsApp Business API
Intégration pour les entreprises (support client, notifications)
05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Lié à un numéro de téléphone

Contrairement à Signal ou Telegram, un compte reste avant tout associé à un numéro ; les noms d’utilisateur, arrivés en avril 2026, limitent seulement son exposition.

Propriété de Meta

Bien que chiffré de bout en bout, WhatsApp appartient à Meta, ce qui alimente des inquiétudes récurrentes sur les métadonnées collectées (contacts, fréquence, horaires).

Fonctionnalités premium en test

WhatsApp Plus introduit une logique payante inédite pour l’application, dont le déploiement complet reste incertain.

Contenus IA à identifier

Les contenus générés par IA dans les chaînes doivent désormais être étiquetés, un chantier encore en cours de généralisation.

06 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Signal Signal Foundation

Référence en confidentialité : organisation à but non lucratif, sans lien avec Meta, et collecte de métadonnées minimale.
iMessage Apple

Expérience intégrée et chiffrée, mais réservée à l’écosystème Apple.
RCS GSMA / Google

Standard ouvert lié au numéro de téléphone comme WhatsApp, mais sans avoir besoin d’installer une application.
07 FAQ

Questions fréquentes

WhatsApp est-il gratuit ?

Oui, l’usage standard est gratuit. Un abonnement WhatsApp Plus, en test depuis 2026, ajoute des options de personnalisation payantes.

WhatsApp est-il vraiment chiffré de bout en bout ?

Oui, par défaut depuis 2016, grâce au protocole de chiffrement développé par Signal. Seuls les interlocuteurs peuvent lire les messages, pas Meta.

Peut-on utiliser WhatsApp sans donner son numéro ?

Depuis avril 2026, un nom d’utilisateur permet de masquer son numéro de téléphone aux autres utilisateurs, bien que le compte reste techniquement lié à un numéro.

Quelle est la différence entre WhatsApp et Signal ?

Les deux utilisent un chiffrement similaire, mais Signal est une organisation à but non lucratif sans lien avec une entreprise publicitaire, avec une collecte de métadonnées bien plus restreinte que WhatsApp (propriété de Meta).

Qu'est-ce que WhatsApp Plus ?

Un abonnement payant testé depuis avril-mai 2026, qui ajoute des thèmes, des stickers premium et davantage de chats épinglés — testé en parallèle sur Instagram et Facebook.

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