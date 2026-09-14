Qu'est-ce que WhatsApp ?

WhatsApp est l’application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde.

WhatsApp est une application de messagerie mobile créée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, rachetée par Facebook (devenu Meta) en 2014 pour environ 19 milliards de dollars. Elle permet d’échanger messages, photos, vidéos et documents, de passer des appels vocaux et vidéo, et de créer des groupes ou des chaînes de diffusion.

Comme RCS, un compte WhatsApp reste lié à un numéro de téléphone. Mais contrairement à RCS ou au SMS, WhatsApp ne bascule pas automatiquement vers un autre canal si le destinataire n’a pas l’application : les deux parties doivent l’avoir installée. Depuis 2016, tous les échanges sont chiffrés de bout en bout par défaut, grâce à un protocole développé à l’origine par Signal.

En 2026, Meta a commencé à faire évoluer WhatsApp au-delà du simple statut d’application gratuite : des noms d’utilisateur permettent désormais de masquer son numéro de téléphone, une messagerie IA privée (Incognito Chat) est apparue, et un abonnement payant, WhatsApp Plus, est en test depuis avril 2026 avant d’être étendu à Instagram et Facebook fin mai.

La sécurité reste un chantier permanent : passkeys et vérification en deux étapes renforcées depuis août 2026, ainsi qu’un étiquetage des contenus générés par IA dans les chaînes publiques.