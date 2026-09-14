Qu'est-ce que WhatsApp ?

WhatsApp est une application de messagerie mobile créée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, rachetée par Facebook (devenu Meta) en 2014 pour environ 19 milliards de dollars. Elle permet d’échanger messages, photos, vidéos et documents, de passer des appels vocaux et vidéo, et de créer des groupes ou des chaînes de diffusion.
Comme RCS, un compte WhatsApp reste lié à un numéro de téléphone. Mais contrairement à RCS ou au SMS, WhatsApp ne bascule pas automatiquement vers un autre canal si le destinataire n’a pas l’application : les deux parties doivent l’avoir installée. Depuis 2016, tous les échanges sont chiffrés de bout en bout par défaut, grâce à un protocole développé à l’origine par Signal.
En 2026, Meta a commencé à faire évoluer WhatsApp au-delà du simple statut d’application gratuite : des noms d’utilisateur permettent désormais de masquer son numéro de téléphone, une messagerie IA privée (Incognito Chat) est apparue, et un abonnement payant, WhatsApp Plus, est en test depuis avril 2026 avant d’être étendu à Instagram et Facebook fin mai.
La sécurité reste un chantier permanent : passkeys et vérification en deux étapes renforcées depuis août 2026, ainsi qu’un étiquetage des contenus générés par IA dans les chaînes publiques.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
2009
Création
Jan Koum et Brian Acton fondent WhatsApp.
2014
Rachat par Facebook
Facebook rachète WhatsApp pour environ 19 milliards de dollars.
2016
Chiffrement de bout en bout
Le chiffrement de bout en bout, basé sur le protocole de Signal, est activé par défaut pour tous les échanges.
Lancement d’Incognito Chat pour des conversations IA privées, et test de WhatsApp Plus, un abonnement payant (thèmes, stickers premium, chats épinglés), étendu fin mai à Instagram Plus et Facebook Plus.
Standard ouvert lié au numéro de téléphone comme WhatsApp, mais sans avoir besoin d’installer une application.
07FAQ
Questions fréquentes
WhatsApp est-il gratuit ?
Oui, l’usage standard est gratuit. Un abonnement WhatsApp Plus, en test depuis 2026, ajoute des options de personnalisation payantes.
WhatsApp est-il vraiment chiffré de bout en bout ?
Oui, par défaut depuis 2016, grâce au protocole de chiffrement développé par Signal. Seuls les interlocuteurs peuvent lire les messages, pas Meta.
Peut-on utiliser WhatsApp sans donner son numéro ?
Depuis avril 2026, un nom d’utilisateur permet de masquer son numéro de téléphone aux autres utilisateurs, bien que le compte reste techniquement lié à un numéro.
Quelle est la différence entre WhatsApp et Signal ?
Les deux utilisent un chiffrement similaire, mais Signal est une organisation à but non lucratif sans lien avec une entreprise publicitaire, avec une collecte de métadonnées bien plus restreinte que WhatsApp (propriété de Meta).
Qu'est-ce que WhatsApp Plus ?
Un abonnement payant testé depuis avril-mai 2026, qui ajoute des thèmes, des stickers premium et davantage de chats épinglés — testé en parallèle sur Instagram et Facebook.
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