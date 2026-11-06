Organiser une soirée ou une réunion entre amis sur une messagerie peut rapidement devenir compliqué. Entre les messages qui se perdent, les adresses qu’il faut renvoyer et les participants qui n’utilisent pas tous la même application, la coordination demande parfois plus d’efforts que prévu. WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche entend simplifier cette organisation avec une évolution de sa fonctionnalité Events, qui permet désormais d’inviter des personnes ne possédant pas de compte sur la plateforme.

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Cette nouveauté arrive à l’approche des fêtes de fin d’année, une période particulièrement propice aux repas, soirées et retrouvailles. Le principe est simple : l’organisateur crée son événement, personnalise son invitation avec une image de couverture, puis partage un lien avec les personnes de son choix.

Des invitations accessibles même sans WhatsApp

C’est l’évolution la plus intéressante de cette mise à jour. Les invités qui ne disposent pas d’un compte WhatsApp peuvent ouvrir le lien reçu, consulter les informations de l’événement et indiquer s’ils comptent participer. Il n’est donc plus nécessaire que tous les participants utilisent la messagerie de Meta pour prendre part à l’organisation.

WhatsApp introduit également un nouvel espace baptisé Accueil Événements. Celui-ci centralise les événements organisés ou auxquels l’utilisateur a été invité, qu’ils soient à venir ou déjà passés. Il devient ainsi plus facile de retrouver ses invitations sans devoir fouiller dans plusieurs conversations.

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Les organisateurs peuvent personnaliser leurs invitations, consulter la liste des participants, programmer des rappels pour éviter les oublis et autoriser les invités à venir accompagnés. L’objectif est de réunir dans une interface dédiée les principales fonctions nécessaires à la préparation d’un événement.

Pour accéder à cet espace, il suffit de se rendre dans les paramètres de WhatsApp, puis de sélectionner la rubrique Events. Les utilisateurs peuvent alors retrouver l’ensemble de leurs événements et invitations.

WhatsApp précise les protections de confidentialité

L’ouverture des invitations aux personnes extérieures à WhatsApp soulève naturellement des questions sur la confidentialité des informations personnelles. Meta indique que les personnes inconnues ne peuvent pas accéder au numéro de téléphone de l’organisateur.

Pour les invités qui n’utilisent pas WhatsApp, l’adresse de l’événement n’est communiquée qu’après confirmation de leur présence. Une précaution destinée à éviter que des informations pratiques et personnelles soient accessibles à n’importe quel destinataire du lien.

WhatsApp précise également que les conversations et les appels habituels restent protégés par le chiffrement de bout en bout. La nouvelle fonctionnalité ne remet donc pas en cause cette protection pour les échanges privés classiques.

Une évolution pratique pour les groupes d’amis

Avec Events Home et les invitations accessibles sans compte, WhatsApp cherche à faire évoluer sa messagerie vers un outil d’organisation plus complet. Les événements disposent désormais d’un espace dédié, plutôt que de dépendre uniquement des échanges parfois désordonnés dans les discussions de groupe.

Cette approche pourrait notamment faciliter l’organisation des fêtes, des anniversaires et des sorties entre amis, en réduisant les questions répétitives sur les horaires, les adresses ou les participants. Elle permet aussi d’inclure plus facilement les personnes qui préfèrent utiliser une autre messagerie.

La fonctionnalité sera déployée progressivement auprès de l’ensemble des utilisateurs au cours des prochaines semaines. Sa disponibilité dépendra donc du calendrier de déploiement de WhatsApp.