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Astuce

iOS 27 : comment installer la mise à jour sur votre iPhone (et quoi faire en cas de problème)

Durée Jusqu’à 1 heure selon votre connexion
Niveau Débutant
Requiert Une connexion Wi-Fi stable
Étapes 5
Yohann Poiron
Yohann Poiron
PUBLIÉ
iOS 27 : comment installer la mise à jour sur votre iPhone (et quoi faire en cas de problème)
L'ESSENTIEL
  • iOS 27 s'installe depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle, avec environ 10 Go libres et le Wi-Fi.
  • Tous les iPhone compatibles avec iOS 26 peuvent l'installer, mais les fonctions d'IA les plus avancées demandent un iPhone récent.
  • Si l'installation reste bloquée sur la préparation, attendez jusqu'à 1 heure avant de supprimer le fichier téléchargé et de relancer.

iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre 2026 et Apple a depuis publié iOS 27.2. Voici comment l’installer sur votre iPhone pas à pas, quels modèles sont compatibles, ce que vous obtiendrez vraiment selon votre appareil, et que faire si la mise à jour bloque.

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iPhone compatibles avec iOS 27

iOS 27 reste installable jusqu’à l’iPhone 11 et sur l’iPhone SE à partir de la 2ᵉ génération. Tous les modèles capables de faire tourner iOS 26 peuvent installer iOS 27 :

  • iPhone SE (à partir de la 2ᵉ génération)
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone 12, 13, 14 et 15, avec leurs déclinaisons
  • iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone Air, iPhone 17e, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Duo sont livrés directement avec iOS 27.

Ce que vous obtenez selon votre iPhone

Compatible ne veut pas dire identique. Les anciens modèles reçoivent le curseur de transparence de Liquid Glass, des lancements d’applications plus rapides, des transferts AirDrop améliorés, des nouveautés Safari et des réglages audio plus fins pour les AirPods. En revanche, le modèle d’IA local le plus puissant d’Apple demande un iPhone 17 Pro ou un iPhone Air : même l’iPhone 17 standard, avec 8 Go de RAM, n’y aurait pas droit. Les autres appareils s’appuient davantage sur Private Cloud ComputePrivate Cloud Compute (PCC) est l'infrastructure cloud d'Apple qui prend le relais d'Apple Intelligence quand une requête dépasse les capacités de l'appareil — en appliquant au serveur les mêmes garanties de sécurité que l'iPhone : Secure Enclave, attestation vérifiable, et aucune conservation des données. Lire la fiche, pour une expérience allégée.

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Siri AISiri AI est la refonte complète de l'assistant d'Apple, présentée à la WWDC 2026 et déployée avec iOS 27 le 14 septembre — conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l'écran, capable d'agir dans les applications. Lire la fiche, la grande nouveauté d’iOS 27, a débuté en anglais seulement. iOS 27.2 étend sa prise en charge au français, au japonais, au coréen, au portugais et à l’espagnol, mais les capacités peuvent varier selon la langue.

Faut-il rester sous iOS 26 ?

Vous pouvez rester sous iOS 26 : Apple a publié iOS 26.7.1, un correctif de sécurité pour une faille de CoreGraphics qui pourrait avoir été exploitée dans des attaques ciblées. Il s’installe depuis le même menu, et passer directement à iOS 27 apporte aussi le correctif. Le guide d’installation d’iOS 26 reste disponible.

Pas à pas

Étape 01

Ouvrez la mise à jour logicielle

Ouvrez Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Astuce. Vérifiez avant de commencer que l’iPhone est en Wi-Fi et suffisamment chargé.
Étape 02

Choisissez iOS 27

Touchez Mettre à niveau et choisissez iOS 27.

Étape 03

Lancez le téléchargement

Touchez Télécharger et installer, puis entrez votre code.

Étape 04

Acceptez les conditions

Acceptez les conditions générales.

Étape 05

Attendez le redémarrage

Attendez la fin de l’installation et le redémarrage automatique de l’iPhone.

Astuce. Gardez l’iPhone branché sur secteur pendant l’installation.

Troubleshooting

Ça n'a pas marché ?

Que faire si la mise à jour ne démarre pas ?

Vérifiez l’espace libre (au moins 10 Go) et assurez-vous d’être en Wi-Fi, et non en 4G/5G. Redémarrez ensuite votre iPhone puis relancez la mise à jour.

Que faire si l’iPhone reste bloqué sur « Préparation de la mise à jour » ?

Attendez jusqu’à 1 heure : la phase de préparation peut être longue. Si rien ne bouge après ce délai, allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone, supprimez le fichier de mise à jour téléchargé, puis relancez le téléchargement.

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