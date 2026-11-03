Ces évolutions répondent à un problème bien connu des utilisateurs : dans les groupes très actifs, plusieurs centaines de messages peuvent s’accumuler en quelques heures. Retrouver une information importante ou identifier les messages qui nécessitent une réponse devient alors particulièrement fastidieux.

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Des statuts réservés aux membres d’un groupe

La première nouveauté concerne les statuts de groupe. Cette fonction permet de publier une mise à jour visible uniquement par les membres d’une conversation donnée. Contrairement aux statuts classiques de WhatsApp, qui sont partagés avec une audience sélectionnée parmi les contacts, ceux-ci restent directement associés au groupe.

Les participants peuvent consulter les publications, réagir et partager leurs propres mises à jour. Comme les statuts habituels, leur contenu disparaît automatiquement après 24 heures. Cette approche peut notamment faciliter le partage d’informations temporaires au sein d’un groupe familial, professionnel ou organisé autour d’un événement.

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WhatsApp fait également évoluer son système de messages épinglés. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient choisir une durée pendant laquelle un message resterait affiché en haut de la conversation.

La nouvelle option permet désormais de conserver un message épinglé sans limite de durée. Une amélioration utile pour les groupes dans lesquels certaines informations doivent rester facilement accessibles : règles de fonctionnement, adresses, consignes ou liens importants.

Un filtre pour retrouver les mentions et les réponses

Autre changement attendu dans les groupes très actifs : un filtre spécifique rassemble les conversations non lues dans lesquelles un utilisateur a été mentionné, a reçu une réponse directe ou a été interpellé via la commande @all.

L’objectif est de ne plus devoir parcourir chaque discussion pour retrouver les messages qui s’adressent réellement à soi. Les utilisateurs peuvent ainsi distinguer plus facilement les conversations générales des échanges qui nécessitent leur attention.

Partager l’historique même après l’arrivée d’un membre

WhatsApp améliore aussi le partage de l’historique des messages avec les nouveaux participants. La plateforme avait déjà introduit une fonction permettant de transmettre les échanges récents au moment où une personne était ajoutée à un groupe. Elle étend désormais cette possibilité aux membres qui ont déjà rejoint la conversation.

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Il suffit de toucher le nom de la personne dans la discussion pour lui transmettre les messages précédents. WhatsApp précise que ces échanges restent protégés par le chiffrement de bout en bout.

Ces nouveautés s’inscrivent dans une série d’améliorations destinées à faciliter la recherche et la gestion des conversations. WhatsApp a notamment introduit un raccourci de recherche sur iPhone et travaille sur l’envoi programmé de messages, une fonction encore en phase de test et qui n’est pas disponible dans la version stable de l’application.