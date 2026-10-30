Motorola a fixé la date de lancement de son prochain smartphone haut de gamme. Le Signature 27 sera officiellement présenté le 5 novembre, a confirmé le constructeur dans un teaser publié sur X. Ce modèle mise notamment sur un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et sur la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm.

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Le smartphone avait fait une première apparition lors du Snapdragon Summit organisé en septembre. Motorola avait alors annoncé une commercialisation mondiale avant la fin de l’année 2026, sans préciser de calendrier. Cette nouvelle annonce confirme donc le rendez-vous de novembre, même si les dates de disponibilité et les tarifs restent à découvrir.

Un appareil photo de 200 mégapixels à confirmer sur le terrain

Motorola a déjà dévoilé quelques éléments de la configuration photo. Le Signature 27 intégrera un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, accompagné d’un capteur principal Sony LYTIA 910 de 50 mégapixels. Le constructeur n’a toutefois pas encore détaillé l’ensemble du bloc photo, dont le large module arrière laisse encore plusieurs questions en suspens.

Pour la vidéo, Motorola annonce une stabilisation optique matérielle de 3,5 degrés, associée aux technologies de stabilisation de Qualcomm. Le smartphone embarquera également un moteur d’amélioration vidéo reposant sur l’IA, capable d’ajuster les couleurs en analysant les scènes avant et pendant l’enregistrement.

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Ces caractéristiques sont prometteuses sur le papier, mais les chiffres ne suffisent pas à juger de la qualité réelle des photos. Il faudra notamment vérifier la précision du zoom, la cohérence des couleurs entre les différents capteurs et le comportement de l’appareil en basse lumière.

Un refroidissement renforcé et un partenariat audio

Motorola met également en avant son système de refroidissement ArcticMesh. Celui-ci associe du métal liquide à une chambre à vapeur repensée, dont la surface serait 40 % plus importante que celle de la génération précédente. L’objectif est de mieux maîtriser la température lors des sessions de jeu prolongées ou de l’enregistrement vidéo.

Autre nouveauté : le Signature 27 inaugure un partenariat avec Bang & Olufsen pour la partie audio. Le constructeur promet ainsi une attention particulière à l’expérience sonore, mais il faudra attendre les premiers essais pour mesurer les bénéfices concrets de cette collaboration.

Motorola annonce enfin un engagement logiciel de sept mises à jour du système d’exploitation et jusqu’à sept ans de mises à jour de sécurité à partir du lancement mondial. La couverture exacte pourra toutefois varier selon les marchés et les opérateurs.

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Présentation le 5 novembre, prix encore inconnu

Motorola a déjà ouvert une page d’inscription aux États-Unis pour recevoir des informations sur le Signature 27. En revanche, aucun prix ni calendrier précis de commercialisation n’a encore été communiqué. La date du 5 novembre devrait permettre d’en savoir davantage sur ces éléments, notamment sur les marchés concernés.

Le Signature 27 affiche des ambitions élevées sur le segment premium, avec un téléobjectif de 200 mégapixels, une puce Qualcomm de nouvelle génération et un suivi logiciel annoncé sur sept ans. Reste à voir si son prix et ses performances réelles lui permettront de rivaliser avec les autres smartphones haut de gamme.