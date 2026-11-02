Motorola prépare un retour remarqué sur le segment des smartphones ultra-premium. Attendu le 5 novembre, le Signature 27 devrait miser sur une fiche technique particulièrement ambitieuse, avec notamment un écran Tandem OLED annoncé à 12 000 nits, un appareil photo périscopique de 200 mégapixels et jusqu’à 1 To de stockage.

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Une vidéo de prise en main publiée par le YouTubeur Danny Winget, en collaboration avec Motorola, dévoile déjà plusieurs caractéristiques du futur modèle.

Le constructeur semble vouloir rivaliser directement avec les références haut de gamme du marché, en mettant l’accent sur l’affichage, la photographie et les performances. Plusieurs détails restent néanmoins à confirmer officiellement, notamment le prix et la disponibilité du smartphone.

Un écran Tandem OLED annoncé à 12 000 nits

La principale nouveauté concerne l’écran de 6,8 pouces, baptisé Extreme AMOLED Duo par Motorola. Il s’appuierait sur la technologie Tandem OLED, qui superpose plusieurs couches de diodes électroluminescentes afin d’améliorer la luminosité et le contraste.

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La dalle prendrait également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie LTPO.

Le chiffre le plus spectaculaire reste celui de la luminosité maximale annoncée : 12 000 nits. Une valeur particulièrement élevée sur le papier, qui devra toutefois être vérifiée dans des conditions d’utilisation réelles. Motorola n’a pas encore détaillé les circonstances dans lesquelles cet éclat maximal pourrait être atteint.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et jusqu’à 1 To de stockage

Sous le capot, le Signature 27 intégrerait le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, accompagné de 16 Go de mémoire vive. Le stockage pourrait atteindre 1 To en UFS 4.1, une configuration qui positionnerait le smartphone parmi les modèles les plus généreusement équipés de sa catégorie.

Le téléphone fonctionnerait sous Android 17. Motorola annoncerait également sept années de mises à jour du système d’exploitation, un engagement important pour prolonger la durée de vie de son appareil et répondre aux attentes des acheteurs de smartphones premium.

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Un appareil photo périscopique de 200 mégapixels

La photographie constituerait l’autre grand argument du Signature 27. Le module arrière réunirait un capteur principal Sony Lytia 910 de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Motorola prévoirait également un capteur dédié à l’action, conçu pour améliorer la capture des sujets en mouvement. La vidéo de prise en main ne permet toutefois pas encore de juger précisément les performances photographiques de cet ensemble. Les résultats réels dépendront notamment du traitement logiciel et de la qualité de la stabilisation.

Une batterie et un refroidissement encore à préciser

Malgré cette fiche technique impressionnante, certaines informations importantes manquent encore. La vidéo évoque une batterie de grande capacité, sans communiquer son nombre de milliampères-heures. Elle mentionne aussi une chambre à vapeur dont la taille aurait augmenté de 40 %, mais sans préciser le modèle de comparaison.

Cette évolution pourrait améliorer la dissipation thermique et aider le processeur à maintenir ses performances lors des usages intensifs. Il reste cependant impossible d’en mesurer l’intérêt sans connaître la capacité exacte du système de refroidissement et les conditions dans lesquelles il sera sollicité.

Motorola a confirmé le lancement du Signature 27 pour le 5 novembre. Les caractéristiques dévoilées dans la vidéo n’ont pas toutes été officiellement validées par le constructeur, tandis que le prix et les marchés concernés restent inconnus. Le smartphone affiche des ambitions élevées sur le papier ; il faudra désormais voir si Motorola parvient à transformer cette accumulation de spécifications en une expérience réellement convaincante.